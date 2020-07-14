Цепкало намерен передать в международные суды данные о нарушениях в избирательной кампании









"Мы смогли зафиксировать все юридические нарушения, к которым прибегает власть для того, чтобы фальсифицировать выборы. Мы предадим эти заключения вместе со списком тех людей, которые принимали участие в фальсификации выборов, и в международные суды, и международные организации", - сказал Цепкало в ходе видеообращения.





Он подчеркнул, что "их имена будут обязательно опубликованы на различных порталах". "Чтобы и они сами, и их дети, и их внуки могли видеть и гордиться - я говорю в кавычках - теми людьми, которые участвовали в фальсификации волеизъявления белорусских граждан", - подчеркнул политик.





"Я знаю как после войны бегали дети и родственники некоторых коллаборантов, которые сотрудничали с фашистской Германией во время оккупации Беларуси. Как бегали по архивам и просили удалить информацию. И я представляю, как будут бегать дети и внуки тех, кто сегодня идет на нарушение белорусского закона, кто идет на самое большое преступление - преступление против белорусского народа. Кто готов ради того, чтобы прислужиться у этой власти, идти на фальсификацию выборов и в конечном счете на измену народу Беларуси, на государственную измену. Потому что высшим источником государственной власти в Беларуси по Конституции является народ", - резюмировал Цепкало.









Как сообщалось, во вторник Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем, ЦИК признал достоверными только чуть более 75 тыс. подписей.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.