МВД о несанкционированных акциях: любые провокации будут пресекаться

Источник материала: ОНТ

Министерство внутренних дел прокомментировало призывы к несанкционированным акциям и предупредило, что противоправные действия будут пресекаться, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Также в милиции просят не поддаваться на провокации и соблюдать национальное законодательство.

ФОТО: БЕЛТА





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