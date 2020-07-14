|
МВД о несанкционированных акциях: любые провокации будут пресекаться
Источник материала: ОНТ
Министерство внутренних дел прокомментировало призывы к несанкционированным акциям и предупредило, что противоправные действия будут пресекаться,
Также в милиции просят не поддаваться на провокации и соблюдать национальное законодательство.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел прокомментировало призывы к несанкционированным акциям и предупредило, что противоправные действия будут пресекаться, сообщается в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)