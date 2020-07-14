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МВД о несанкционированных акциях: любые провокации будут пресекаться

14.07.2020 20:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД о несанкционированных акциях: любые провокации будут пресекаться

Министерство внутренних дел прокомментировало призывы к несанкционированным акциям и предупредило, что противоправные действия будут пресекаться, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. 

Также в милиции просят не поддаваться на провокации и соблюдать национальное законодательство.

ФОТО: БЕЛТА


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Министерство внутренних дел прокомментировало призывы к несанкционированным акциям и предупредило, что противоправные действия будут пресекаться, сообщается в...
 
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