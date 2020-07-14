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О режиме работы участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля по 3 августа в участковых комиссиях будет организовано дежурство.
В участковых комиссиях, расположенных в г.п. Вороново, с понедельника по пятницу — с 17.00 до 19.00, в субботу — с 12.00 до 14.00.
В участковых комиссиях, расположенных в сельской местности, с понедельника по пятницу — с 16.00 до 18.00, в субботу — с 11.00 до 13.00.
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Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля по 3 августа в участковых комиссиях будет организовано дежурство. В участковых...
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