О режиме работы участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Источник материала: Вороновская газета

Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля по 3 августа в участковых комиссиях будет организовано дежурство.

В участковых комиссиях, расположенных в г.п. Вороново, с понедельника по пятницу — с 17.00 до 19.00, в субботу — с 12.00 до 14.00.

В участковых комиссиях, расположенных в сельской местности, с понедельника по пятницу — с 16.00 до 18.00, в субботу — с 11.00 до 13.00.