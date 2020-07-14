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“Объём коррупционной ренты – $3-5 млрд в год” — Романчук рассказал, кто в Беларуси получает выгоду от серой экономики

14.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Ярослав Романчук рассказал, что скоро появится совместный документ "целого ряда мозговых центров и аналитических организаций". И называться он будет “Антикоррупционная платформа Республики Беларусь 2020”.



Экономист поделился некоторыми расчетами и рекомендациями из документа и пояснил, что они значат для экономики и как могут добавить 2 – 3% ежегодного экономического роста.

“Издержки для Беларуси от широкого распространения коррупционных схем огромны. По консервативной оценке, основанной на глубоких интервью с бизнесменами, аудиторами, финансистами и руководителями предприятий, при ежегодном объеме государственных закупок, госзаказа в $7 – 8 млрд. сумма откатов/взяток составляет 20 – 25% или $2 – 2,5 млрд”, — приводит данные документа Ярослав Романчук.

При этом, если верить сведениям экономиста, это не все потери от коррупции.

“Сравнительный анализ размера экономик, государственного сектора, торговых потоков, объёма государственных инвестиционных программ позволяют оценить объём «серой» экономики в Беларуси. Он составляет, как минимум, 30% ВВП или ~$19 млрд. в 2019г… Объём коррупционной ренты – $3 – 5 млрд. Её получателями являются, в том числе пять тысяч вышеупомянутых VIP-коррупционеров, а также ещё около пяти тысяч представителей разных структур, организаций и институтов управления, распределения и контроля”, — считают составители документа.


“Доступ к этим деньгам имеет очень узкий круг людей, каждый из которых перед назначением на должность проходит полный контроль со стороны правоохранительных органов. Его кандидатура согласовывается лично с президентом А. Лукашенко”, — говорится в “Антикоррупционной платформе Республики Беларусь 2020.

“Речь идёт о руководителях и заместителях республиканских и местных органов власти, концернов, государственных монополий, крупных государственных банков, силовых и контрольных структур, а также тех коммерческих структур, которые учреждены или работают в партнерстве с министерствами, ведомствами, концернами или исполкомами”, — уточнил в своем facebook Ярослав Романчук.
 
 
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Экономист Ярослав Романчук рассказал, что скоро появится совместный документ "целого ряда мозговых центров и аналитических организаций". И называться он будет...
 
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