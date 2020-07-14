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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле на озере утонул 21-летний парень Тело погибшего из воды доставали водолазы ОСВОДа. Мужчину нашли в 8 метрах от берега. По информации МЧС, им сообщение о ЧП поступило накануне. В то же время по...

Тело погибшего из воды доставали водолазы ОСВОДа. Мужчину нашли в 8 метрах от берега. По информации МЧС, им сообщение о ЧП поступило накануне. В то же время по информации паблика в социальной сети "ВКонтакте", трагедия произошла на озере в районе так называемой Якубовки. По предварительным данным, парень неудачно прыгнул с трамплина и утонул. Было это еще вечером 12 июля. Уточняются обстоятельства произошедшего, возможно, будут привлечены и специалисты СК.