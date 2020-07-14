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Милиция ищет неизвестного, который мог быть причастен к убийству двух человек в Гомеле

14.07.2020 20:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Двойное убийство в Гомеле, милиция ищет неизвестного, который накануне ночью мог быть причастен к убийству двух человек.  Предположительно причиной конфликта со смертельным исходом стала громкая музыка,  погибшие слушали ее в беседке. По факту двойного убийства в областном центре возбуждено уголовное дело. 

Скорую и милицию вызвал сотрудник такси. Когда он ехал  по улице Дворникова, заметил  человека с серьезными ранениями. Уже после оперативники осмотрели место происшествия  и обнаружили второе бездыханное тело. Владимир Королев разбирался в подробностях ЧП.

Всю ночь на месте трагедии работали следователи, эксперты и милиция. Опросив очевидцев, появилась версия двойного убийства - конфликт из-за громкой музыки. 

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области: "В Гомеле ночью 14 июля двое мужчин в возрасте 38 и 32 лет находились в беседке во дворе многоквартирных домов на улице Дворникова и громко слушали музыку. Неустановленное лицо причинило обоим телесные повреждения и скрылось с места происшествия. После совершенного нападения 38-летний потерпевший направился по направлению к проезжей части. Проезжавший по улице таксист заметил мужчину, который вышел с тротуара на дорогу и упал". 

Раненый скончался до приезда медиков. Во время осмотра места происшествия неподалеку от проезжей части было найдено тело еще одного мужчины без признаков жизни. В беседке двора, неподалеку от жилого дома, как предполагается, и произошла трагедия. Оба скончались он причиненных им травм. 

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области: "По изъятым с места происшествия предметам и объектам назначено проведение ряда экспертиз.  Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для расследования уголовного дела создана следственная группа".

Правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Следователи и милиционеры также ищут очевидцев конфликта. Они просят сообщить любую информацию, которая сможет пролить свет на это преступление: /029/ 743 75 45 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Двойное убийство в Гомеле, милиция ищет неизвестного, который накануне ночью мог быть причастен к убийству двух человек.  Предположительно причиной конфликта со...
 
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