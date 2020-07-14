Не только чёрно-пёстрые бурёнки. В каком белорусском хозяйстве будут выращивать айрширскую породу коров

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Новости Беларуси. У больших «молочных рек» – разные «притоки». Порода животных – это первое. Долгие годы в хозяйствах доминировала одна – белорусская черно-пестрая.









Ученые и животноводы вели процессы так называемой голштинизации. На подходе официальная регистрация породы – белорусский голштин.

Эти буренки более высокие и стройные, с лучшей производительностью. Если реальный потенциал черно-пестрой – 5-6 тысяч килограммов за год, то голштина – вдвое выше.









Фермы обретают новый облик. Вот эта, к примеру, в хозяйстве «Устье» примет породистых айрширов из Дании и станет племенным центром и суперсовременным комплексом, каких всего в мире десятка два.













Все роботизировано. Человеческий фактор исключен. Молоко будет даже не экстра – выше.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет что продать – мы всегда продадим и по хорошей цене. Наши крестьяне этого заслужили. Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока можно наращивать, объемы мяса можно наращивать, но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую конфетку, которую у вас просто будут рвать с руками и ногами.