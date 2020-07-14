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Не только чёрно-пёстрые бурёнки. В каком белорусском хозяйстве будут выращивать айрширскую породу коров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У больших «молочных рек» – разные «притоки». Порода животных – это первое. Долгие годы в хозяйствах доминировала одна – белорусская черно-пестрая.
Ученые и животноводы вели процессы так называемой голштинизации. На подходе официальная регистрация породы – белорусский голштин.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Не только чёрно-пёстрые бурёнки. В каком белорусском хозяйстве будут выращивать айрширскую породу коров
Новости Беларуси. У больших «молочных рек» – разные «притоки». Порода животных – это первое. Долгие годы в хозяйствах доминировала одна – белорусская...
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