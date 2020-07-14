Юбилейную медаль к 75-летию Победы от Президента России получила ветеран войны из Кореличей Анастасия Гришина

Источник материала: Полымя





Поздравить 97-летнюю Анастасию Яковлевну Гришину, уроженку Пензенской области, с юбилеем Победы и вручить медаль приехал советник Генерального консульства Российской Федерации в г.Бресте Павел Морозов.

— От имени Президента Российской Федерации Владимира Путина, посла Российской Федерации в Республике Беларусь и Генерального консульства России в Бресте от всей души поздравляю Вас с прошедшим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, — сказал советник. — Примите благодарность за Ваш вклад в общее дело Победы, за то, что Вы подарили нам возможность жить под мирным небом.





Принимая юбилейную медаль, Анастасия Яковлевна сказала:

— Спасибо вам за внимание и память. Это уже 28-я по счету моя награда. Из всей нашей большой семьи на фронт отправились четверо детей: двое братьев, я и сестра. К сожалению, один из братьев так и не вернулся, погиб. Там, на фронте, я встретила будущего мужа. Хорошо помню своих однополчан, никак не стереть из памяти войну…

Анастасия Яковлевна показывает гостю поздравительную телеграмму от Владимира Путина:

— На каждый юбилей Победы от него получаю поздравления. И каждый раз пишу ответ со словами благодарности.





— В ведомстве нашего консульского округа находятся Брестская и Гродненская области, — рассказывает Павел Морозов. — На протяжении месяца мы посещаем ветеранов Великой Отечественной войны, граждан Российской Федерации, и вручаем юбилейные награды. Всего в нашем консульском округе проживают 72 ветерана войны.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора