В Минске на станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода

Источник материала: ОНТ

Минске на станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода" class="one-news__figure-img">

Один из выходов станции метро «Партизанская» в Минске находится на ремонте. Его сроки сдвинуты на несколько дней. В этот период выход полностью закрыт, сообщается на сайте столичного метрополитена.

Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

ФОТО: БЕЛТА





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