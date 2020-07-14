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В Минске на станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода

14.07.2020 20:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Один из выходов станции метро «Партизанская» в Минске находится на ремонте. Его сроки сдвинуты на несколько дней. В этот период выход полностью закрыт, сообщается на сайте столичного метрополитена. 

Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства. 

ФОТО: БЕЛТА 


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Теги: Минск
 
 
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Один из выходов станции метро «Партизанская» в Минске находится на ремонте. Его сроки сдвинуты на несколько дней. В этот период выход полностью...
 
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