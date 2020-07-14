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В Минске на станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода
Источник материала: ОНТМинске на станции метро «Партизанская» продлен ремонт выхода" class="one-news__figure-img">
Один из выходов станции метро «Партизанская» в Минске находится на ремонте. Его сроки сдвинуты на несколько дней. В этот период выход полностью закрыт,
Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
ФОТО: БЕЛТА
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Один из выходов станции метро «Партизанская» в Минске находится на ремонте. Его сроки сдвинуты на несколько дней. В этот период выход полностью...
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