Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.

Источник материала: Виртуальный Брест

Нашлись те, кто не успел прочитать предупреждение от МВД , и вышел на улицы Бреста. Традиционно это - проспект Машерова. А может потому и вышли, что про проспект не было ни слова? Так или иначе - люди аплодировали, автомобилисты сигналили, милиционеры пытались привести всё в исходное состояние.





ГАИ моментально перекрыло проспект Машерова.









Со всех сторон - движение автомобилей сильно затруднено.





Пользователи информируют о том, что плохо работает мобильный интернет - не получается отправить фото или видео. Это может быть из-за того, что в одном месте большое скопление народа с телефонами, а может и по другим причинам.





ОМОН в Бресте не дает людям становиться в цепочку. Без задержаний.

Милиция просит людей разойтись: