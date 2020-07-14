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Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.

14.07.2020 20:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нашлись те, кто не успел прочитать предупреждение от МВД, и вышел на улицы Бреста. Традиционно это - проспект Машерова. А может потому и вышли, что про проспект не было ни слова? Так или иначе - люди аплодировали, автомобилисты сигналили, милиционеры пытались привести всё в исходное состояние.

Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.

ГАИ моментально перекрыло проспект Машерова.

Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.

Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.

Со всех сторон - движение автомобилей сильно затруднено.

Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.

Пользователи информируют о том, что плохо работает мобильный интернет - не получается отправить фото или видео. Это может быть из-за того, что в одном месте большое скопление народа с телефонами, а может и по другим причинам.

Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.

ОМОН в Бресте не дает людям становиться в цепочку. Без задержаний.

Милиция просит людей разойтись:

 
Теги: Брест
 
 
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  Нашлись те, кто не успел прочитать предупреждение от МВД, и вышел на улицы Бреста. Традиционно это - проспект Машерова. А может потому и вышли, что про проспект не...
 
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