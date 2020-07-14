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Люди аплодируют, милиция ходит колонной. Перекрыт проспект Машерова от бульвара до ЦУМа.
14.07.2020 20:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Нашлись те, кто не успел прочитать
ГАИ моментально перекрыло проспект Машерова.
Со всех сторон - движение автомобилей сильно затруднено.
Пользователи информируют о том, что плохо работает мобильный интернет - не получается отправить фото или видео. Это может быть из-за того, что в одном месте большое скопление народа с телефонами, а может и по другим причинам.
ОМОН в Бресте не дает людям становиться в цепочку. Без задержаний.
Милиция просит людей разойтись:
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Нашлись те, кто не успел прочитать предупреждение от МВД, и вышел на улицы Бреста. Традиционно это - проспект Машерова. А может потому и вышли, что про проспект не...
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