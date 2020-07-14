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От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?
Источник материала: СТВНовости Беларуси. Дисциплина и технологии. Универсальный подход, выбранный Беларусью. И в целом, по акцентам, по президентским поручениям, которые звучали в разные годы, легко проследить этапы развития отрасли. Если в 90-е шла борьба за само существование предприятий, то в 2018-м, например, в центре внимания – сокращение издержек, рост зарплат, глубокая переработка с получением максимальной прибыли.
Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В продовольственной безопасности страны ниша нашей молочки очевидна. Внутренний рынок обеспечен полностью – более 1500 наименований молочной продукции в наших магазинах. У Беларуси один из лучших результатов в мире по производству молока на душу населения – 786 килограммов.
Известному производителю в Волковыске тоже предрекали большие убытки, когда в 2016-м закрыли дорогу на традиционный рынок. Проблемы только подтолкнули к диверсификации экспорта.
Илья Корогодов, начальник отдела молочного предприятия:
24 страны компания записала себе в актив – на карте отметились Камерун, Саудовская Аравия, Египет, Ливан, Япония. Белорусские смеси и каши едят в Сирии, Малайзии и Пакистане.
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Новости Беларуси. Дисциплина и технологии. Универсальный подход, выбранный Беларусью. И в целом, по акцентам, по президентским поручениям, которые звучали в разные...
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