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От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

14.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дисциплина и технологии. Универсальный подход, выбранный Беларусью. И в целом, по акцентам, по президентским поручениям, которые звучали в разные годы, легко проследить этапы развития отрасли. Если в 90-е шла борьба за само существование предприятий, то в 2018-м, например, в центре внимания – сокращение издержек, рост зарплат, глубокая переработка с получением максимальной прибыли.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
К успеху мы шли целенаправленно, причем не один год. Стратегия была воплощена именно в производстве и переработке молочной продукции с выходом на максимальную степень переработки молока – сырья и торговлей на экспорт в том числе исключительно товарами с высокой добавленной стоимостью. А сыры – это один из самых таких товаров, которые имеют высокую степень переработки. Конечно, это факт.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

В продовольственной безопасности страны ниша нашей молочки очевидна. Внутренний рынок обеспечен полностью – более 1500 наименований молочной продукции в наших магазинах. У Беларуси один из лучших результатов в мире по производству молока на душу населения – 786 килограммов.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

Белорусскую молочку сегодня можно встретить по всему миру – от Венесуэлы до Сингапура. География экспорта – более 100 стран. Аккредитацию на право поставки продукции в Китай – требовательный рынок – прошли 55 молочных заводов. А это высшая ступень доверия и уверенность в качестве.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

Известному производителю в Волковыске тоже предрекали большие убытки, когда в 2016-м закрыли дорогу на традиционный рынок. Проблемы только подтолкнули к диверсификации экспорта.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

Илья Корогодов, начальник отдела молочного предприятия:   
С конца 2016 года и в течение всего 2017-го нам удалось полностью диверсифицировать экспорт сухого молока и успешно решить проблемы с запасами данной продукции на своих складах.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

24 страны компания записала себе в актив – на карте отметились Камерун, Саудовская Аравия, Египет, Ливан, Япония. Белорусские смеси и каши едят в Сирии, Малайзии и Пакистане.

Люди в материале: Илья Корогодов, Алексей Богданов

 
 
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Новости Беларуси. Дисциплина и технологии. Универсальный подход, выбранный Беларусью. И в целом, по акцентам, по президентским поручениям, которые звучали в разные...
 
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