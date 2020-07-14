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В Японии разработали маски, которые превращают речь в текст

14.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии разработали маски, которые превращают речь в текст

Японская компания создала маски C-Face, которые могут превратить речь в текст, а также заодно выполнить перевод на восемь языков, пишет РИА Новости. 

Обычную медицинскую маску C-Face не заменяет, а надевается поверх нее. При этом новинка позволяет хорошо расслышать друг друга, соблюдая социальную дистанцию даже в 10 метров. 

Маска C-Face может выполнить двусторонний перевод на английский, китайский, корейский, вьетнамский, французский, испанский, тайский и индонезийский языки. Продажи в Японии и США начнутся до конца этого года.

ФОТО: © AP Photo / Koji Sasahara



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Японская компания создала маски C-Face, которые могут превратить речь в текст, а также заодно выполнить перевод на восемь языков, пишет РИА Новости.  Обычную...
 
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