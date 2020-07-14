|
В Японии разработали маски, которые превращают речь в текст
Источник материала: ОНТ
Японская компания создала маски C-Face, которые могут превратить речь в текст, а также заодно выполнить перевод на восемь языков,
Обычную медицинскую маску C-Face не заменяет, а надевается поверх нее. При этом новинка позволяет хорошо расслышать друг друга, соблюдая социальную дистанцию даже в 10 метров.
Маска C-Face может выполнить двусторонний перевод на английский, китайский, корейский, вьетнамский, французский, испанский, тайский и индонезийский языки. Продажи в Японии и США начнутся до конца этого года.
ФОТО: © AP Photo / Koji Sasahara
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японская компания создала маски C-Face, которые могут превратить речь в текст, а также заодно выполнить перевод на восемь языков, пишет РИА Новости. Обычную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)