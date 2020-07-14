В Японии разработали маски, которые превращают речь в текст

Источник материала: ОНТ

Японская компания создала маски C-Face, которые могут превратить речь в текст, а также заодно выполнить перевод на восемь языков, пишет РИА Новости.

Обычную медицинскую маску C-Face не заменяет, а надевается поверх нее. При этом новинка позволяет хорошо расслышать друг друга, соблюдая социальную дистанцию даже в 10 метров.

Маска C-Face может выполнить двусторонний перевод на английский, китайский, корейский, вьетнамский, французский, испанский, тайский и индонезийский языки. Продажи в Японии и США начнутся до конца этого года.

ФОТО: © AP Photo / Koji Sasahara









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