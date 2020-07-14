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Премьер-министр Беларуси подписал в Москве «выгодные для страны соглашения по АЭС и поставкам нефти»

14.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительствами Беларуси и России подписаны во вторник в Москве ряд документов, которые регулируют финансирование строительства атомной электростанции (АЭС) в Островце и поставки нефти в Беларусь. Об этом сообщил журналистам белорусский премьер-министр Роман Головченко, комментарий которого разместила в Facebook пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.


Фото: government.ru

«Сегодня подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности нефти, в Республику Беларусь», — отметил Головченко, пишет TUT.BY

АЭС

Премьер-министр подчеркнул, что «эти соглашения соответствуют интересам Беларуси и являются очень выгодными для страны». «Только от строительства атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов», — сказал Головченко.

Ранее Россия согласовала Беларуси реструктуризацию экспортного госкредита для строительства АЭС. Согласно внесенным изменениям в межправсоглашение от 2011 года, Беларуси продлили период использования кредита до конца 2022 года, заменили «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенесли дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Российская сторона сопоставляла общий финансовый эффект от реструктуризации задолженности «с единовременным прощением обязательств Беларуси на сумму порядка 600 млн долларов».

В начале 2020 года Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за задержку ввода БелАЭС на 2 года. Поэтому он предложил вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3% годовых)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

В Минфине России заявили, что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории». В итоге была скорректирована только ставка.

По состоянию на 1 апреля 2020 года Беларусь использовала 4,33 млрд долларов средств российского кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов.

В Минэнерго Беларуси надеются на запуск первого блока АЭС в текущем году.

Нефть

Что касается условий поставок нефти, то Роман Головченко всех деталей не раскрыл, сославшись на коммерческий характер договоренностей с Россией. Он лишь отметил, что это «техническое соглашение, которое регулирует условия оплаты поставок энергоресурсов в Беларусь».

Белорусский премьер также сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой обсуждались условия поставок энергоносителей на ближайшие годы. «Договорились о том, что эта работа будет продолжена дальше в рамках экспертных групп. Вопросы поставок на 2020 год мы урегулировали, теперь обсуждаем будущие поставки», — отметил Головченко.

Ранее сообщалось, что у Беларуси и России не было подписано соглашение, предусматривающее компенсацию премии при поставках нефти за счет межбюджетных трансфертов.

Крупные компании РФ не поставляли сырье в Беларусь в I квартале, поскольку Минск не хотел платить премию, которая заложена в ценовой формуле. Власти Беларуси упирали на реализацию налогового маневра в нефтянке в РФ, который фактически уравнивает цену российской нефти для Беларуси с мировой ценой. Поставки были возобновлены в апреле. Российское правительство пообещало Беларуси компенсировать премию, которая снизилась после падения нефтяных котировок вдвое, за счет межбюджетных трансфертов.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что в этом году Россия может компенсировать Беларуси через межбюджетные механизмы 60−70 млн долларов. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев пояснил, что точная сумма межбюджетных трансфертов будет определена по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году.
 
Теги: Минск
 
 
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Правительствами Беларуси и России подписаны во вторник в Москве ряд документов, которые регулируют финансирование строительства атомной электростанции (АЭС) в...
 
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