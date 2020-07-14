ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

14.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кобрин. В цеху прохладно. Вкусно пахнет закваской. И это, пожалуй, одно из самых многолюдных мест производства.     

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

Повсеместная автоматизация. Например, в аппаратном цеху, где молоко обрабатывается и проходит три степени очистки, процессом руководит один человек. Регулировка с точностью до градуса и исключительно для технологии этого завода. Линии австрийские. И кроме широкой линейки традиционных сыров здесь варят сверхтвердый.   

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

С пармезаном уже никто и не сравнивает. Кобринский – со своим неповторимым вкусом, созданный по уникальной технологии.   

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

Руслан Чиботарь, директор маслодельно-сыродельного предприятия:   
Это ставка на будущее. На особый вкус продукта – для ценителей сыра. Продукт действительно высочайшего качества, который находит своих покупателей, даже несмотря на то, что продается в более высоком ценовом сегменте.

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

Десятки наград на выставках. Сегодня это одно из самых современных белорусских маслосыродельных производств. Возможности после модернизации – переработка в сутки более 400 тонн молока, а это производство 40 тонн сыра. Глубокая модернизация привела к росту производства в два раза.  

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

Светлана Кицененко, ведущий экономист маслодельно-сыродельного предприятия:   
На протяжении этих лет мы уверенно лидировали по всем финансовым показателям среди молочных предприятий республики.   

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

Более 90 % – экспорт. В Казахстане, например, сыр из Кобрина ценят уже более шести лет. Наряду с российским рынком развиваются поставки в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан.   

Люди в материале: Руслан Чиботарь, Светлана Кицененко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кобрин. В цеху прохладно. Вкусно пахнет закваской. И это, пожалуй, одно из самых многолюдных мест производства.     
 
Новости дня
Новости разные
 
От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика