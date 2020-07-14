ООН ожидает десятикратный рост голодающих по всему миру в связи коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

Последние 5 лет количество голодающих по всему миру увеличивалось приблизительно на 10-12 млн в год. В 2020 году ООН ожидает, что число голодающих увеличится не менее, чем на 130 млн человек из-за пандемии COVID-19.

Как сообщили «Ежедневнику» в ФАО, ежегодное исследование ООН показало, что число страдающих от голода людей растет. И это при том, что поставлена задача к 2030 году полностью ликвидировать голод на планете.

Согласно оценкам, содержащимся в последнем выпуске доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2020", в 2019 году в мире голодали почти 690 млн человек, что на 10 млн больше, чем в 2018 году, и почти на 60 млн больше, чем пять лет назад. Кроме того, миллиарды людей не могут себе позволить здоровые и питательные пищевые продукты из-за их высокой стоимости и низкой финансовой доступности.

Больше всего голодающих проживает в Азии, но в Африке отмечается наиболее быстрый рост их числа. В докладе прогнозируется, что к концу 2020 года в результате пандемии COVID-19 количество страдающих от хронического голода может увеличиться более чем на 130 млн человек.

"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" – самое авторитетное глобальное исследование, отслеживающее прогресс в области ликвидации голода и неполноценного питания. Оно подготовлено совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В предисловии к докладу главы пяти специализированных учреждений, участвовавших в его подготовке, предупреждают: "Пять лет прошло с тех пор, как мир обязался покончить с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и неполноценным питанием во всех его проявлениях, но мы до сих пор не набрали нужного темпа, чтобы достичь поставленной цели к 2030 году".

Объяснение данных по количеству голодающих

В этом выпуске доклада обновление важнейших данных по Китаю и другим густонаселенным странам позволило существенно, до 690 млн человек, снизить оценку числа голодающих в мире. Тем не менее тенденция остается неизменной. Анализ всей серии документов по проблематике голода в мире начиная с 2000 года приводит к однозначному выводу: количество хронически голодающих, постоянно снижавшееся на протяжении десятилетий, в 2014 году начало медленно расти и сегодня продолжает свой рост.

Наибольшее число людей, страдающих от недоедания, по-прежнему приходится на Азию - 381 млн. Второе место занимает Африка - 250 миллионов, и на третьем месте находится регион Латинской Америки и Карибского бассейна - 48 млн. Показатель распространенности недоедания в мире, или общая доля голодающих, вырос незначительно, до 8,9%, но абсолютные числа тоже увеличиваются начиная с 2014 года. Это означает, что за последние пять лет масштабы голода росли теми же темпами, что и население мира.

За этими цифрами скрываются значительные региональные различия: в процентном выражении Африка является самым пострадавшим регионом, и проблема становится все острее. Сейчас 19,1% населения Африки страдают от недоедания. Это более чем в два раза превышает показатель в Азии (8,3%) и региона Латинской Америки и Карибского бассейна (7,4%). Если актуальные тенденции сохранятся, к 2030 году на Африку будет приходиться более половины общемирового количества хронически голодающих.

Цена пандемии

В условиях, когда прогресс в деле борьбы с голодом замедлился, пандемия COVID-19 обостряет уязвимости и недостатки мировых продовольственных систем, понимаемых как все виды деятельности и процессы, влияющие на производство, распределение и потребление продовольствия, отмечается в докладе. Хотя всю полноту последствий режима изоляции и других мер по сдерживанию распространения пандемии оценивать еще слишком рано, по оценкам авторов доклада, только спровоцированная COVID-19 экономическая рецессия может привести к увеличению общего числа голодающих в мире еще на 83–132 млн человек.