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«Питание для коровы – как для ребёнка мороженое». Чем кормить бурёнок, чтобы молоко было вкусным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не зря говорят: «У коровы молоко на языке». Столетия назад наши предки знали: вкусное молоко зависит от сбалансированного корма. Вот и получается: у «белого белорусского золота» – зеленая и сочная основа.
На полях этого агрокомбината многолетние травы не первый год заготавливают в стрейч-пленку. Пресс-подборщик за день создает до 200 рулонов. Один из популярных полевых букетов – люцерна, фестулолиум и тимофеевка. Такое трио дает оптимальный эффект.
Сергей Ржеутский, главный агроном агрокомбината:
Сергей Ржеутский:
Масса провяливается до 55 % влажности. При такой влажности плохо развиваются молочнокислые и плесневые бактерии.
Александр Сас, заместитель гендиректора агрокомбината:
Над получением качественных кормов с максимальным содержанием белка работают ученые. В полях и лабораториях.
Елена Клыга, завотделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
На сегодняшний день работаем над созданием еще одного межродового гибрида – это будет житняк. Это культура, которая имеет распространение в степях больше, мы ее завезли оттуда. Гибридизируем, насыщаем, придаем ему лучшие качества в надежде на то, что культура будет продуктивной при засушливых условиях, а также подойдет, например, для Гомельщины, где много легких почв.
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Новости Беларуси. Не зря говорят: «У коровы молоко на языке». Столетия назад наши предки знали: вкусное молоко зависит от сбалансированного корма. Вот и получается:...
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