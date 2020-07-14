Мужчина сбросил почти 100 кг и раскрыл секрет похудения

Источник материала: ОНТ

Житель Австралии похудел на 91 кг и рассказал, как ему это удалось, пишет портал Yahoo Lifestyle.

32-летний австралиец Мэттью, работавший начальником производства на бетонном заводе, весил 181 кг. Как рассказал мужчина, лишний вес у него появился из-за трудоголизма и вредных пищевых привычек. Мэттью ел много сладкого, выпивал по три литра кофе со льдом в день и часто курил. Но когда увидел себя на снимках со свадьбы друзей, решил изменить свой образ жизни.

Австралиец прекратил пить кофе и начал употреблять здоровую пищу. Также мужчина стал ездить на велосипеде, ходить в спортзал и заниматься плаванием.





ФОТО: au.lifestyle.yahoo.com

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