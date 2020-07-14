|
Дмитриев ответил на вопрос о возможности снятия альтернативных кандидатов с выборов
Источник материала: Партизан
После отказа Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации кандидатами в президенты в соцсетях стала активно обсуждаться возможность бойкота выборов.
По этому поводу в эфире
– Если бы мне сказали: если ты снимешься, то завтра все люди за решеткой окажутся на свободе – я бы ни минуты не сомневался, – ответил лидер гражданской кампании «Говори правду». – Но мы должны понимать: мы снимаемся не просто, чтобы на зло дяде уши отморозить, а чтобы качественно изменить ситуацию.
Представьте себе чувства простого белоруса, вокруг которого все рушится и в бюллетене остается один Лукашенко. Он думает: и что дальше? Если альтернативное голосование, ты понимаешь: ты голосуешь не за Лукашенко, а за, скажем, Дмитриева и выбираешь другого президента. А тут что происходит?! Не сделаем ли мы так, что люди от безысходности сами проголосуют за Лукашенко?
Дмитриев заявил, что его команда намерена ставить пикеты и агитировать людей становится на выборах наблюдателями.
Ранее политик эмоционально выступил в ЦИК, призвав власти отпустить политзаключенных, а Лидию Ермошину — забрать заявление на Сергея Тихановского.
Напомним, помимо Дмитриева ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Сергея Черечня, Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую и Александра Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После отказа Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации кандидатами в президенты в соцсетях стала активно обсуждаться возможность бойкота выборов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)