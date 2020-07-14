Жилье, развитая инфраструктура и рабочие места. Чем еще привлекают белорусов агрогородки?

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то что основное население нашей страны – горожане, всё больше белорусов предпочитают жить и работать подальше от городской суеты. Одни возвращаются на свою малую родину, другие едут туда, где есть жилье и стабильный заработок, третьи просто видят перспективы в деревнях, поселках, агрогородках и знают, как реализовать там задуманное.

А предоставить возможности для комфортной жизни – это уже задача и местной власти, и руководства области, и депутатов. Детские сады и школы, почта, банки, магазины – равномерное развитие регионов – одно из приоритетных направлений государственной политики.

Большой десант – сенаторы Совета Республики и председатели советов депутатов со всей страны – высадился сегодня в агрогородке Городище Шкловского района. Что делает его привлекательным? Работа, социальная инфраструктура, места для отдыха – вопросы когда-то были, но одни адресованы чиновникам и решены, другие местные жители не поленились решить сами. Они, например, участвуют в благоустройстве некоторых объектов.

Регионы должны развиваться равномерно и быть комфортными для людей, об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, посещая Шкловский агрогородок Городище. Элементарные блага – то, что делает населенный пункт привлекательным для жителей. На примере отдельно взятого населенного пункта председателям советов депутатов со всей страны показали, как точеные меры способны сделать сельский населенный пункт желанным местом для жизни.

Развитая инфраструктура, благоустроенные улицы, рабочие места – по этим принципам люди оценивают качество жизни. Городище – пример агрогородка, когда интересы и потребности людей стоят на первом месте. Сельчанам доступны те же услуги, что и городским жителям. Если строить отдельную почту или банк в населенном пункте в несколько сотен жителей не выгодно, то можно объединиться, чтобы в одном месте отправить письмо, оплатить кредит или снять наличные с карты.

Наталья Жук, начальник отделения связи: «Важно, чтобы были организации, которые обслуживают наше население, чтобы было доступно клиентам. Обратиться в одно отделение связи и здесь получить все услуги, которые им нужны».

Комфортные условия – это и когда в магазине есть не только необходимый набор продуктов. На днях в Городище открылась еще одна торговая точка: конкуренция – для ретейлеров, возможность выбирать – для покупателя.

За бытовой техникой или строительными материалами ехать в областной центр больше не нужно. Купить все можно в обычном сельском магазине. На интернет-витрине – большой ассортимент от миксера до холодильника.

Юлия Гринькова, заместитель начальника управления торговли Могилевского облпотребсоюза: «Товары, приобретенные через интернет-витрину, доставляются до дома покупателя в течение 7 дней – это у нас максимальный срок. Доставка по населенному пункту абсолютно бесплатная, доставка до близлежащих деревень – в зависимости от километража».

В этом году Злата Пищелина закончила детский сад. Выпускной праздновали в обновленном здании. Постройку 80-х годов капитально отремонтировали за рекордные два месяца, в благоустройстве поучаствовали родители. Садик не узнать, одно не изменилось – доброта и забота любимых воспитателей.

Надежда Пищелина: «В городском садике тоже, наверное, неплохо. Но лучше всего в сельском, потому что наши дети индивидуальный уход получают. Их здесь немного, за каждым присмотрят. Мы хорошо знаем воспитателей, живем рядом, общаемся, решаем все проблемы».

В здании были сводные площади, и они тоже не пустуют. Теперь здесь 10 квартир, которые дают молодым специалистам. Особенность квадратных метров – они полностью «электрические».

Наталья Балбатович: «В каждой комнате можно выставлять температуру, какую ты захочешь. Сколько выставишь, столько и будешь платить. Оплата, кстати, недорого. Зимой за отопление рублей 20. Для начинающих, я считаю, самое главное – это свое жилье. А в агрогородке, пусть это и не город, но свое жилье – это уже многое».

В развитии агрогородка вкладывается и местное хозяйство. Агрохолдинг «Купаловское» заинтересован в качестве жизни людей, чтобы специалисты закреплялись на местах и хорошо работали. Начало положено: за последний год выручка предприятия увеличилась на 20%.

Андрей Хмурович, генеральный директор предприятия «Купаловское» – управляющая компания холдинга: «Чтобы на другой уровень выходить, надо специалисты, надо рабочие руки. У нас есть потребность в кадрах. И благодаря тому, что строится жилье, мы уже можем привлекать сюда людей».

Главное – доехать. Накануне в другой стороне Могилевской области решилась проблема с передвижением. Жителей Славгородского и Краснопольского районов связала современная переправа через Сож. Чтобы попасть на другой берег, объезжать 120 километров теперь не нужно: быстро приедет автолавка, «скорая»… Новый мост – это часть большой работы по развитию территорий, пострадавших от аварии в Чернобыле. Программа развития юго-востока Могилёвщины должна быть реализована уже в следующей пятилетке. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко во время открытия моста.

Равномерное развитие регионов и комфортная жизнь людей – приоритет государственной политики и лейтмотив на ближайшие пять лет. И это совместная работа.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси: «Здесь должны быть все заинтересованы: местные органы власти, руководители предприятий. Потому что мы понимаем: без руководителя этого холдинга «Купаловское» вряд ли что-то можно было сделать. Потому что он прежде всего заинтересован, чтобы кадры приезжали и оставались работать здесь. И, конечно, жители должны понимать, что все это делается для них».

Шкловское Городище – пример того, как должен выглядеть современный сельский населенный пункт. Этот опыт надо перенести на места. Работы много: в стране 1418 агрогородков, и каждый должен стать местом, где хочется жить и работать.





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