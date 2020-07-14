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Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новая жизнь «катюши». У Кургана Славы 14 июля установили легендарную боевую машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дату для этого события выбрали неслучайно: именно 14 июля 79 лет назад прогремел первый залп «катюши» под Оршей. Долгое время машину реставрировали, а сегодня под Минском визуализировали свет, звук и дымовой эффект выстрела реактивной артиллерии.
Символ Победы в Великой Отечественной помнит, кажется, и сегодня те страшные сражения под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Знаменитые «катюши» впервые вступили в бой летом 41-го под Оршей.
Посмотреть на немых свидетелей и участников войны сюда ежегодно приезжают люди из разных уголков нашей страны и иностранные гости.
Как правило, знакомство с Беларусью начинается у многих с Кургана Славы. Семья Бакунович сегодня привезла сюда с собой сразу несколько поколений.
Ольга Бакунович:
Валентина Бакунович:
Сегодня артиллерийская установка пополнила коллекцию военных машин у комплекса «Курган Славы». С ней по соседству –штурмовик ИЛ-2.
Оксана Семашко, корреспондент:
А вот пульт управления стрельбой, части обшивки, колёса с дисками были найдены поисковиками в Ленинградской области и восстановлены белорусскими реставраторами. По мнению историков, БМ-13 – лучшая реплика артиллерийской установки в мире.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Идея восстановления легенды принадлежит Федерации профсоюзов. Их поддержали и ветераны.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Чем дальше уходят в былое те страшные события 75-летней давности, тем важнее не дать ни себе, ни другим забыть о подвигах героев Победы и их отважных боевых машин, как знаменитая «катюша». Ведь следующие поколения белорусов будут знать о своём историческом прошлом по той памяти, которую мы им оставим.
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Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы
Новости Беларуси. Новая жизнь «катюши». У Кургана Славы 14 июля установили легендарную боевую машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дату для...
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