ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

14.07.2020 22:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новая жизнь «катюши». У Кургана Славы 14 июля установили легендарную боевую машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Дату для этого события выбрали неслучайно: именно 14 июля 79 лет назад прогремел первый залп «катюши» под Оршей. Долгое время машину реставрировали, а сегодня под Минском визуализировали свет, звук и дымовой эффект выстрела реактивной артиллерии.   

На расстоянии вытянутой руки с легендой – материал Оксаны Семашко.  

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Символ Победы в Великой Отечественной помнит, кажется, и сегодня те страшные сражения под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Знаменитые «катюши» впервые вступили в бой летом 41-го под Оршей.    

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Посмотреть на немых свидетелей и участников войны сюда ежегодно приезжают люди из разных уголков нашей страны и иностранные гости.   

«У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было»

Как правило, знакомство с Беларусью начинается у многих с Кургана Славы. Семья Бакунович сегодня привезла сюда с собой сразу несколько поколений.   

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Ольга Бакунович:   
Очень приятно, что у нас есть такая возможность вспомнить, что было раньше, и показать это детям, потому что они уже начинают об этом забывать. А нам есть о чём им напомнить.  

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Валентина Бакунович:  
Я и сама всех учу понемножку так, чтобы они посещали могилки неизвестных солдатов, памятники не обходили, остановились возле памятничка, положили цветочек.   

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Сегодня артиллерийская установка пополнила коллекцию военных машин у комплекса «Курган Славы». С ней по соседству –штурмовик ИЛ-2.    

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Оксана Семашко, корреспондент:
Работы по поиску и реставрации «катюши» велись около года. Часть деталей была изготовлена на основе образцов из Музея артиллерии Санкт-Петербурга.  

Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии

А вот пульт управления стрельбой, части обшивки, колёса с дисками были найдены поисковиками в Ленинградской области и восстановлены белорусскими реставраторами. По мнению историков, БМ-13 – лучшая реплика артиллерийской установки в мире.  

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Всегда, когда прилетаешь в Беларусь и едешь из аэропорта в Минск, первое, что в глаза бросается – это Курган Славы. Поэтому это, наверное, и есть тот символ, знаете, мужества и независимости нашей страны, и стойкости, которая выстояла в этих тяжелейших условиях. И поэтому мы обязаны это всё сохранить.  

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Идея восстановления легенды принадлежит Федерации профсоюзов. Их поддержали и ветераны.  

Сколько весил самый большой снаряд для «катюши» и почему его назвали «лукой»

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:  
Многие вещи здесь восстановлены именно от боевых машин. И мы именно были в поиске ЗИС-6, потому что ЗИС-6 и ЗИС-5 отличаются вторым мостом, а делали это для того под «катюшу», чтобы у неё была большая проходимость.  

Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Чем дальше уходят в былое те страшные события 75-летней давности, тем важнее не дать ни себе, ни другим забыть о подвигах героев Победы и их отважных боевых машин, как знаменитая «катюша». Ведь следующие поколения белорусов будут знать о своём историческом прошлом по той памяти, которую мы им оставим.   

Люди в материале: Александр Турчин, Оксана Семашко, Ольга Бакунович, Валентина Бакунович, Михаил Орда

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новая жизнь «катюши». У Кургана Славы 14 июля установили легендарную боевую машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Дату для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жилье, развитая инфраструктура и рабочие места. Чем еще привлекают белорусов агрогородки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика