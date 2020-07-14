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Фотограф устроила романтическую съёмку для незнакомцев. Результат восхитил сеть (ФОТО)

14.07.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотограф устроила романтическую съёмку для незнакомцев. Результат восхитил сеть (ФОТО)

Фотограф Линдси МакКаффри решила провести необычный эксперимент: Она организовала романтические съёмки, в которых вместо влюблённой пары участие приняли двое незнакомцев, пишет издание Insider. 

Линдси начала поиск моделей на Facebook. Желающим необходимо было указать возраст, рост, семейное положение, ответить на вопросы о детях, любимой музыке, хобби и других вещах, по которым можно судить о характере человека. 

В итоге фотограф нашла моделей. На эксперимент согласился парень по имени Дэниэл и девушка Кармон. Они оба боялись, что не понравятся друг другу, и съемки пройдут неудачно или вовсе не состоятся. Однако опасения были напрасными. Незнакомцы нашли общий язык. Они рассказали, что оба нервничали. Именно это их и объединило. 


В ходе фотосессии модели шутили и веселились. Поэтому съемка прошла удачно. Дэниэл и Кармон даже обменялись номерами. 


Фотограф отметила, что не все женихи и невесты, которых она снимала, демонстрировали такую же химию, как двое незнакомцев. 


Снимки понравились многим пользователям сети. 

ФОТО: McCaffryPhotography

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Фотограф Линдси МакКаффри решила провести необычный эксперимент: Она организовала романтические съёмки, в которых вместо влюблённой пары участие приняли двое...
 
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