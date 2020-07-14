Более половины районов Гомельской области включились в уборочную кампанию

Источник материала: ОНТ

На поля массово выходит зерноуборочная техника – хозяйства убирают рожь, пшеницу и тритикале. В этом году из-за погодных условий к жатве приступили немного позже, чем в прошлом. Зато урожайность зерновых гораздо выше.

Убрать за день территорию размером с 20 футбольных полей – проще простого, когда за рулём опытный мастер. Для Георгия Забирана – это уже 35-я жатва в карьере. Не раз ставил рекорды, знает все тонкости. Главное, говорит, это правильный настрой.

Георгий Забиран, механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «50 лет Октября»: «Надо хлеб убирать бережно и аккуратно, без потерь. Если ешь хлеб, думаешь, что какая-то часть, может быть, одна крупица, но все-таки это мой вклад сюда, в эту уборку и во всё-всё».

В эти дни на полях – вся техника хозяйств: комбайны, тракторы, грузовики. Раньше других в поле вышли аграрии Калинковичского, Петриковского и Речицкого районов. Соответственно, они и в лидерах. Урожайность довольно высокая – около 30 центнеров с гектара.

Колхоз «50 лет Октября» рассчитывает убрать порядка 7 тысяч тонн зерновых. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Рожь, пшеница и тритикале – после очистки и сушки большая часть урожая отправится на хлебоприемные комбинаты.

Николай Быковский, главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива «50 лет Октября»: «Погода позволяет убрать вовремя и качественно, главное, что зерно сухое. К зерновым как к культуре больше ответственности, потому что это наше всё».

В целом виды на урожай в регионе неплохие. Хотя, конечно, бесснежная зима, весенняя засуха и затем майские морозы сильно ударили по будущему караваю. Напомним, весной от низких температур на Гомельщине пострадали сразу 14 районов и около 20 тысяч гектаров посевных площадей. Но потом резко потеплело, и колос буквально чудом успел налиться.

Юлия Бучко, начальник отдела растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого райисполкома: «И плюс ко всему аграрии приложили свои усилия: и подкармливали озимые, и проводили необходимые обработки средствами защиты, поэтому вытянули! С хлебом будем, однозначно».

Тем более оправиться еще от одного удара региону было бы крайне сложно. Напомним, в 2019 году Гомельщина уже теряла урожай. Только тогда причиной была сильная засуха – она повредила 74 тысячи гектаров посевов. Пришлось экстренно вносить коррективы и пересевать поля. Многие хозяйства в итоге увеличили площади засухоустойчивых культур.

Григорий Шпаков, председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «50 лет Октября»: «У нас принцип: надо рассчитывать на себя, поэтому все члены нашего кооператива, колхоза вот это понимают и делают все для того, чтобы было так. Поэтому даже сложные климатические условия этого года на нас не повлияли. У нас будет зерно, у нас будут корма».

В целом темпы жатвы могли быть и повыше, однако в ряде районов их сдерживают дожди. Комбайнерам приходится ждать, пока почва высохнет, и только потом выходить в поле. Там, где ливень похозяйничал основательно – уборочная и вовсе еще даже не началась. Но за сроками в области теперь не гонятся. Главное сейчас – убрать урожай качественно.

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