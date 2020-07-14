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Латвийский защитник, завоевавший титул чемпиона Испании, перешел в "Цмокi"

15.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минские "Цмокi" усилил латвийский защитник Томс Лейманис, однако пока контракт игрока предполагает испытательный период, сообщили в пресс-службе клуба.



"Это подписание - отличная возможность для нас получить игрока, который полон желания развиваться. Мы постараемся извлечь максимум пользы. Томс очень "заряжен" на то, чтобы проявить себя на этом уровне. Надеюсь, и у него, и у нас все получиться", - отметил главный тренер "Цмокі-Мінск" Ростислав Вергун.

Томс Лейманис – 25-летний защитник из Латвии. Его баскетбольная карьера началась 10 лет назад в молодежной команде "Вентсписла". В это время он привлекался в молодежные сборные страны. С командой U-20 игрок завоевал серебро европейского чемпионата. Через 2 года Лейманис попробовал свои силы в основе. Сезоны 2014/15 и 2015/16 Томс провел в "Лиепая/Триобет", а затем на год снова вернулся в "Вентспилс".

Сезон 2017/18 защитник начинал в "Бетсафе/Лиепая", но после 10 игр за эту команду перебрался в эстонскую "Валка/Валга". Качественный сезон позволил латвийцу попробовать свои силы в Греции ("АСА Короивос Амалиадас"). Минувший игровой год провел во втором дивизионе Испании, где помог "Вальядолиду" стать чемпионом турнира. Томс сыграл в 24 матчах со средними показателями в 9 очков, 1.6 подборов, 3 передачи.


Кроме того, Лейманис - один их кандидатов в сборную Латвии.

Минувший сезон 25-летний игрок провел во втором дивизионе Испании, где помог "Вальядолиду" стать чемпионом турнира.
 
 
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Минские "Цмокi" усилил латвийский защитник Томс Лейманис, однако пока контракт игрока предполагает испытательный период, сообщили в пресс-службе клуба.
 
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