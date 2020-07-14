Автоэксперт рассказал, как безопасно управлять машиной в дождь

Источник материала: ОНТ

Какие трудности возникают перед водителями на дороге в дождливую погоду и как их избежать? Об этом рассказал шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. По его мнению, главное – следить за скоростью движения, сообщает «Москва 24».

Владимир Бахарев добавил, что первый признак опасности на дороге – это проскальзывание оборотов автомобиля и сильное сопротивление руля.

Эксперт порекомендовал остановиться в безопасном месте и переждать непогоду, если водитель сомневается, что справится с управлением транспортного средства.

ФОТО: sitel.com.mk













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