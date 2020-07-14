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Головченко: Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Встреча премьеров Беларуси и России прошла 14 июля в Москве. Авиационное и железнодорожное сообщение между двумя странами, которое было прервано российской стороной в связи с пандемией, будет возобновлено в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил Роман Головченко уже после переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, сроки открытия границ пока не называются. К слову, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство.
В целом, на обсуждение в Москве был вынесен целый ряд вопросов, которые интересуют белорусскую сторону. Это и падение уровня взаимной торговли из-за карантинных мер, и наличие барьеров в рамках Союзного государства и «пятерки» ЕАЭС. Сегодня же премьеры подписали три документа в сфере энергетики.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Как сообщил Роман Головченко, на переговорах речь шла также об условиях поставок энергоносителей в Беларусь на следующие годы. Стороны договорились, что эта работа будет дальше продолжена уже в рамках экспертных групп.
Меж тем, в пятницу, 17 июля, Минск готовится провести заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. Как рассказал премьер-министр, на встрече этот вопрос обсуждали. Белорусская сторона предлагает к повестке дня важные вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования ЕАЭС.
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Головченко: Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни
Новости Беларуси. Встреча премьеров Беларуси и России прошла 14 июля в Москве. Авиационное и железнодорожное сообщение между двумя странами, которое было прервано...
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