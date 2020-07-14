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Головченко: Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни

14.07.2020 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Встреча премьеров Беларуси и России прошла 14 июля в Москве. Авиационное и железнодорожное сообщение между двумя странами, которое было прервано российской стороной в связи с пандемией, будет возобновлено в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил Роман Головченко уже после переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Головченко: Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни

Правда, сроки открытия границ пока не называются. К слову, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство.

В целом, на обсуждение в Москве был вынесен целый ряд вопросов, которые интересуют белорусскую сторону. Это и падение уровня взаимной торговли из-за карантинных мер, и наличие барьеров в рамках Союзного государства и «пятерки» ЕАЭС. Сегодня же премьеры подписали три документа в сфере энергетики. 

Головченко: Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Все эти соглашения соответствуют интересам Беларуси. Более того, они являются (в частности, по строительству атомной станции и по условиям поставок энергоносителей) очень выгодными для нашей страны. Могу сказать, что только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов. Это практическое решение, которое очень выгодно нашей стране. Договоренность принципиально об этом была достигнута руководителями государств, президентами Беларуси и России, но заняла достаточно продолжительное время практическая отработка всех вопросов для того, чтобы мы могли полностью соблюсти свои интересы.

Головченко: Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни

Как сообщил Роман Головченко, на переговорах речь шла также об условиях поставок энергоносителей в Беларусь на следующие годы. Стороны договорились, что эта работа будет дальше продолжена уже в рамках экспертных групп.

Меж тем, в пятницу, 17 июля, Минск готовится провести заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. Как рассказал премьер-министр, на встрече этот вопрос обсуждали. Белорусская сторона предлагает к повестке дня важные вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования ЕАЭС. 

Люди в материале: Роман Головченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Встреча премьеров Беларуси и России прошла 14 июля в Москве. Авиационное и железнодорожное сообщение между двумя странами, которое было прервано...
 
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