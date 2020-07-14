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Нежилой дом вспыхнул в Витебском районе
Источник материала: БTСпасатели получили сообщение о возгорании утром. Пожар начался в одной из построек по улице Центральной в деревне Беликово. Когда сотрудники МЧС были на месте, дом уже полностью был охвачен огнем. Никто не пострадал. Сообщается, что в здании никто не жил. Сейчас выясняется, кому принадлежит постройка. Спасатели ликвидировали пожар, в доме повреждены стены и уничтожена крыша.
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Спасатели получили сообщение о возгорании утром. Пожар начался в одной из построек по улице Центральной в деревне Беликово. Когда сотрудники МЧС были на месте, дом...
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