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Нежилой дом вспыхнул в Витебском районе

14.07.2020 22:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Спасатели получили сообщение о возгорании утром. Пожар начался в одной из построек по улице Центральной в деревне Беликово. Когда сотрудники МЧС были на месте, дом уже полностью был охвачен огнем. Никто не пострадал. Сообщается, что в здании никто не жил. Сейчас выясняется, кому принадлежит  постройка. Спасатели ликвидировали пожар, в доме повреждены стены и уничтожена крыша. 
 
 
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Спасатели получили сообщение о возгорании утром. Пожар начался в одной из построек по улице Центральной в деревне Беликово. Когда сотрудники МЧС были на месте, дом...
 
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