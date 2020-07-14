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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нежилой дом вспыхнул в Витебском районе Спасатели получили сообщение о возгорании утром. Пожар начался в одной из построек по улице Центральной в деревне Беликово. Когда сотрудники МЧС были на месте, дом...

Спасатели получили сообщение о возгорании утром. Пожар начался в одной из построек по улице Центральной в деревне Беликово. Когда сотрудники МЧС были на месте, дом уже полностью был охвачен огнем. Никто не пострадал. Сообщается, что в здании никто не жил. Сейчас выясняется, кому принадлежит постройка. Спасатели ликвидировали пожар, в доме повреждены стены и уничтожена крыша.