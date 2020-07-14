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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта поддельных товаров для косметологии Фальшивые инъекции красоты. В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта поддельных товаров для косметологии. Речь идет о лекарствах, содержащих гиалуроновую...

Фальшивые инъекции красоты. В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта поддельных товаров для косметологии. Речь идет о лекарствах, содержащих гиалуроновую кислоту. Известно, что алхимики готовили уколы под брендом иностранной компании, по крайней мере, реквизиты говорили именно об этом. Свою продукцию они рекламировали в интернете, там же и продавали от лица оптовой косметической компании.Сообщается, что в команде подпольных фармацевтов было пятеро, все с медобразованием, достаточно взрослые люди - от 53 до 76 лет. Какие роли были на этой фабрике красоты, расскажетНасколько опасным был состав препаратов, вопрос спорный. Это установит экспертиза. Так или иначе, вряд ли бы косметологи рискнули делать сомнительные инъекции своим клиентам. Ведь вместо губок бантиком или острых скул пациент мог бы заработать аллергическую реакцию и раздуться, как шарик.Установлено, что флаконы и этикетки подозреваемые заказывали у сторонней организации. Объем емкостей составлял 10 миллилитров, а на наклейке были указаны реквизиты иностранного бренда, под видом которого сбывали товар. Уголовное дело возбуждено по статье “Обращение фальсифицированных лекарств”. Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде, пятый - под домашним арестом. Вот такая история о страшной силе красоты.