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В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта поддельных товаров для косметологии
Источник материала: БTФальшивые инъекции красоты. В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта поддельных товаров для косметологии. Речь идет о лекарствах, содержащих гиалуроновую кислоту. Известно, что алхимики готовили уколы под брендом иностранной компании, по крайней мере, реквизиты говорили именно об этом. Свою продукцию они рекламировали в интернете, там же и продавали от лица оптовой косметической компании.
Сообщается, что в команде подпольных фармацевтов было пятеро, все с медобразованием, достаточно взрослые люди - от 53 до 76 лет. Какие роли были на этой фабрике красоты, расскажет Елизавета Лакотко.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: "Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории г. Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций".
Насколько опасным был состав препаратов, вопрос спорный. Это установит экспертиза. Так или иначе, вряд ли бы косметологи рискнули делать сомнительные инъекции своим клиентам. Ведь вместо губок бантиком или острых скул пациент мог бы заработать аллергическую реакцию и раздуться, как шарик.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: "Были проведены обыски в жилищах участников группы и помещении подпольного производства лекарственных средств. Изъяты препараты, предназначенные для кустарного изготовления лекарственного средства. Кроме того, были обнаружены предметы и документы, отражающие сведения о каналах сбыта контрафактной продукции".
Установлено, что флаконы и этикетки подозреваемые заказывали у сторонней организации. Объем емкостей составлял 10 миллилитров, а на наклейке были указаны реквизиты иностранного бренда, под видом которого сбывали товар. Уголовное дело возбуждено по статье “Обращение фальсифицированных лекарств”. Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде, пятый - под домашним арестом. Вот такая история о страшной силе красоты.
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Фальшивые инъекции красоты. В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта поддельных товаров для косметологии. Речь идет о лекарствах, содержащих гиалуроновую...
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