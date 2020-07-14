Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте «гуляния» приобретают сюрреалистический оттенок: люди ходят по проспекту Машерова. За ними, выстроившись в линию, ходят сотрудники милиции и ОМОНа. Иногда кого-то задерживают: на глазах у корреспондента TUT.BY милиционеры задержали пару.

Бресте жестко задержали пару: они крепко держались друг за друга. Рядом были дети" alt="В Бресте жестко задержали пару: они крепко держались друг за друга. Рядом были дети" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1594755726541242.jpg" style="width: 750px; height: 422px;">



Они крепко держались друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус.