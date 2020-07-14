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В Бресте жестко задержали пару: они крепко держались друг за друга. Рядом были дети

14.07.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте «гуляния» приобретают сюрреалистический оттенок: люди ходят по проспекту Машерова. За ними, выстроившись в линию, ходят сотрудники милиции и ОМОНа. Иногда кого-то задерживают: на глазах у корреспондента TUT.BY милиционеры задержали пару.

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Они крепко держались друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте «гуляния» приобретают сюрреалистический оттенок: люди ходят по проспекту Машерова. За ними, выстроившись в линию, ходят сотрудники милиции и ОМОНа....
 
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