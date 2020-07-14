Перекрыто всё в центре: от Кобринского моста и до Ленина, ОМОН рандомно забирает людей

Источник материала: Виртуальный Брест

Сложно понять зону оцепления, но она большая:





Бульвар Шевченко опять закрыли, автомобили могут ехать только по Набережной - там конечно, пробки.





Перекрыта ул. Карбышева.





Вот такое видео опубликовал канал NEXTA:

Как и в прошлый раз, ОМОН забирает того, кто подворачивается под руку.