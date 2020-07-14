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Перекрыто всё в центре: от Кобринского моста и до Ленина, ОМОН рандомно забирает людей
14.07.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сложно понять зону оцепления, но она большая:
Бульвар Шевченко опять закрыли, автомобили могут ехать только по Набережной - там конечно, пробки.
Перекрыта ул. Карбышева.
Вот такое видео опубликовал канал NEXTA:
Как и в прошлый раз, ОМОН забирает того, кто подворачивается под руку.
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Сложно понять зону оцепления, но она большая: Бульвар Шевченко опять закрыли, автомобили могут ехать только по Набережной - там конечно, пробки. Перекрыта ул....
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