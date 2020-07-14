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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Барановичском районе
Источник материала: БTСообщение об артефакте сразу поступило в милицию. Как стало известно, боеприпас был найден вблизи деревни Скробово на пастбище. Некий металлический объект увидел местный житель. Территорию правоохранители перекрыли. Оказалось, что найденный предмет - 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Артефакт уничтожили.
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Сообщение об артефакте сразу поступило в милицию. Как стало известно, боеприпас был найден вблизи деревни Скробово на пастбище. Некий металлический объект увидел...
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