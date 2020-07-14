Левая или правая? Оптическая иллюзия с головой зебры запутала сеть

Источник материала: ОНТ

Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сфотографировал двух зебр в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Снимок стал оптической иллюзией и обрел популярность в Twitter .

На фото одна из зебр спряталась в тени другой. Та, в свою очередь, смотрит в объектив камеры. Сотрудник лесной полиции Парвин Касван и друг Лодхи опубликовал снимок в Twitter и предложил пользователям сети угадать, какой из зебр принадлежит голова.





Пост разделил людей на два лагеря. Одни посчитали, что ближе к камере стоит левая зебра. Другие – что правая. Несколько пользователей решили, что фотографию отредактировали, чтобы запутать людей.

В результате Сарош Лодхи дал правильный ответ. По его словам, ближе к камере находилась левая зебра, которая смотрела в объектив.

ФОТО: Twitter

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