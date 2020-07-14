ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Левая или правая? Оптическая иллюзия с головой зебры запутала сеть

14.07.2020 16:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Левая или правая? Оптическая иллюзия с головой зебры запутала сеть

Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сфотографировал двух зебр в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Снимок стал оптической иллюзией и обрел популярность в Twitter

На фото одна из зебр спряталась в тени другой. Та, в свою очередь, смотрит в объектив камеры. Сотрудник лесной полиции Парвин Касван и друг Лодхи опубликовал снимок в Twitter и предложил пользователям сети угадать, какой из зебр принадлежит голова.


Пост разделил людей на два лагеря. Одни посчитали, что ближе к камере стоит левая зебра. Другие – что правая. Несколько пользователей решили, что фотографию отредактировали, чтобы запутать людей. 

В результате Сарош Лодхи дал правильный ответ. По его словам, ближе к камере находилась левая зебра, которая смотрела в объектив.

ФОТО: Twitter 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сфотографировал двух зебр в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Снимок стал оптической иллюзией и обрел популярность...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие кредиты выгодны малому бизнесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика