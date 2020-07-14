В Минске людей жестко отбивали у ОМОНа. Самое главное про выборы в Беларуси

Источник материала: KYKY

14 июня для многих выборы в Беларуси закончились: ЦИК не пропустил в бюллетень двух самых громких альтернативны кандидатов – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Рассказываем, что еще нужно знать про президентскую гонку в стране к 15 июня.

Заседание ЦИК, где решалось, за кого беларусы смогут поставить галочку 9 августа, длилось всего около двух часов. Первым решили обсудить кандидатуру Виктора Бабарико. Лидия Ермошина начала говорить о нем очень бодро: мол, и подписи собрал, и вроде как с декларацией в целом у него все хорошо. Но потом Ермошина озвучила долгую пламенную речь. Там было и о том, что Виктор Дмитриевич якобы держал 9 миллионов долларов на оффшорах, и тратил деньги из офшоров на личные нужды и брал взятки, и якобы получал иностранную финансовую помощь. В общем, целый набор обвинений, которые еще не доказаны судом, потому что находятся в разработке у КГК и КГБ. Но кого это волнует? ЦИК единогласно проголосовал против регистрации Бабарико кандидатом в президенты. Полную речь Ермошиной вы можете почитать здесь .

Валерию Цепкало тоже отказали в регистрации, но не так ярко. Вы удивитесь, но гонку продолжит действующий президент Лукашенко. Компанию ему составит Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Светлана Тихановская.

Сказать, что беларусы были возмущены таким решением Центризбирком, ничего не сказать. Просто посмотрите, что они начали писать в своих социальных сетях .

В ответ на не регистрацию Валерий Цепкало выпустил видеозаявление. Он заявил, что будет обжаловать решение ЦИКа в Верховном суде, а также высказал свое мнение о происходящем: «Я знаю о том, как после войны бегали дети и родственники некоторых коллаборантов, которые сотрудничали с фашистской Германией в годы Второй Мировой войны, во время оккупации Беларуси. Как они бегали по различным архивам и просили удалить фотографию, информацию о родственниках, которые сотрудничали с нацистской Германией. И я представляю, как будут бегать дети и внуки тех, кто сегодня идет на нарушение беларуского закона, кто идет на самое главное и самое большое преступление – это преступление против беларуского народа». Полное обращение Цепкало можно посмотреть здесь .

Также заявление сделали представители штаба Виктора Бабарико, который сейчас вместе с сыном находится в СИЗО КГБ. От его имени говорили Мария Колесникова и Максим Знак. Мария заявила: «Режим забирает людей с улиц и увозит в автомобилях без номеров. Гнобит несогласных, создает иллюзию своей легитимности и силой принуждает людей к выбору, который они уже не хотят делать. Не допустив Виктора, власть подтвердила, что больше не может контролировать поведение людей не избирательных участках. Не допустив Виктора, власть подтвердила его победу».

Также координаторы штаба Бабарико объявили, что будут обжаловать решение ЦИКа в Верхновном суде. И очень сильно попросили беларусов все же пойти на выборы 9 августа и проголосовать. Максим Знак сказал: «Участие в выборах не всегда предполагает голосование за определенного кандидата. Есть как минимум несколько вариантов действий, в том числе графа «против всех». <...> Есть вариант – протестное голосование, когда бюллетень на участке берется, но голосование не производится. От бюллетени отрывается кусочек с подписями членов комиссий и он становится недействительным. Это тоже важно, когда человек не голосует не за кого. При любом варианте голосования не за действующего президента возникает вопрос с проведением второго тура».

Вечером 14 июля в Беларуси стало по-настоящему жарко

По всей стране люди начали выходить на мирные акции, которые в итоге превратились совсем не в мирные – с задержаниями и драками. В Минске около 7 вечера перекрыли проспект Независимости, из-за чего в городе образовалась огромная пробка. По всему центру автомобилисты начали сигналить.

Люди же изначально просто гуляли по городу: аплодировали мимо проезжающим машинам, иногда выстраивались в «цепи солидарности».

Затем в акции включились правоохранительные органы: МВД призвало беларусов сохранять «разум и мудрость».

А ОМОНовцы, кажется, задержали собственную дверь. Беларусы уже шутят, что для правоохранителей это для был знак свыше.

Потом стало не до шуток: ОМОН задержал ВСЕХ журналистов, которые пытались вести стримы с мирных акций. В том числе, оператора ВВС Энди Смайта.

Около площади Победы и на Немиге начались очень жесткие стычки с ОМОНом. Смотреть эти видео слабонервным не рекомендуется.

Задержания продолжались на Немиге до полуночи. ОМОН, чтобы задержать злостных правонарушителей, даже зашел в ресторан быстрого питания.

Но люди не расходились. На Немиге начали скандировать «Позор!», «Уходи!».



Ах да, все это время был перекрыт не только проспект Независимости, но и станции метро «Октябрьская» и «площадь Победы». Около 22:00 власти также отключили освещение на части проспекта Независимости, Немиги на Романовской слободе.



Но были на протестах и неожиданные вещи. Например, на Немиге ОМОН уже начал задерживать парня, но потом почему-то отпустил.



А еще беларусы начали скандировать «Милиция с народом!»

К сожалению, их не услышали. На момент публикации известно, что за вечер в Минске было задержано минимум 130 человек.