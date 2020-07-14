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В Минске людей жестко отбивали у ОМОНа. Самое главное про выборы в Беларуси
Источник материала: KYKY>
14 июня для многих выборы в Беларуси закончились: ЦИК не пропустил в бюллетень двух самых громких альтернативны кандидатов – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Рассказываем, что еще нужно знать про президентскую гонку в стране к 15 июня.
Заседание ЦИК, где решалось, за кого беларусы смогут поставить галочку 9 августа, длилось всего около двух часов. Первым решили обсудить кандидатуру Виктора Бабарико. Лидия Ермошина начала говорить о нем очень бодро: мол, и подписи собрал, и вроде как с декларацией в целом у него все хорошо. Но потом Ермошина озвучила долгую пламенную речь. Там было и о том, что Виктор Дмитриевич якобы держал 9 миллионов долларов на оффшорах, и тратил деньги из офшоров на личные нужды и брал взятки, и якобы получал иностранную финансовую помощь. В общем, целый набор обвинений, которые еще не доказаны судом, потому что находятся в разработке у КГК и КГБ. Но кого это волнует? ЦИК единогласно проголосовал против регистрации Бабарико кандидатом в президенты.
Валерию Цепкало тоже отказали в регистрации, но не так ярко. Вы удивитесь, но гонку продолжит действующий президент Лукашенко. Компанию ему составит Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Светлана Тихановская.
Сказать, что беларусы были возмущены таким решением Центризбирком, ничего не сказать. Просто посмотрите, что они
В ответ на не регистрацию Валерий Цепкало выпустил видеозаявление. Он заявил, что будет обжаловать решение ЦИКа в Верховном суде, а также высказал свое мнение о происходящем: «Я знаю о том, как после войны бегали дети и родственники некоторых коллаборантов, которые сотрудничали с фашистской Германией в годы Второй Мировой войны, во время оккупации Беларуси. Как они бегали по различным архивам и просили удалить фотографию, информацию о родственниках, которые сотрудничали с нацистской Германией. И я представляю, как будут бегать дети и внуки тех, кто сегодня идет на нарушение беларуского закона, кто идет на самое главное и самое большое преступление – это преступление против беларуского народа». Полное обращение Цепкало
Также
Также координаторы штаба Бабарико объявили, что будут обжаловать решение ЦИКа в Верхновном суде. И очень сильно попросили беларусов все же пойти на выборы 9 августа и проголосовать. Максим Знак сказал: «Участие в выборах не всегда предполагает голосование за определенного кандидата. Есть как минимум несколько вариантов действий, в том числе графа «против всех». <...> Есть вариант – протестное голосование, когда бюллетень на участке берется, но голосование не производится. От бюллетени отрывается кусочек с подписями членов комиссий и он становится недействительным. Это тоже важно, когда человек не голосует не за кого. При любом варианте голосования не за действующего президента возникает вопрос с проведением второго тура».
Вечером 14 июля в Беларуси стало по-настоящему жарко
По всей стране люди начали выходить на мирные акции, которые в итоге превратились совсем не в мирные – с задержаниями и драками. В Минске около 7 вечера перекрыли проспект Независимости, из-за чего в городе образовалась огромная пробка. По всему центру автомобилисты начали сигналить.
Люди же изначально просто гуляли по городу: аплодировали мимо проезжающим машинам, иногда выстраивались в «цепи солидарности».
Затем в акции включились правоохранительные органы: МВД призвало беларусов сохранять «разум и мудрость».
А ОМОНовцы, кажется, задержали собственную дверь. Беларусы уже шутят, что для правоохранителей это для был знак свыше.
Потом стало не до шуток: ОМОН задержал ВСЕХ журналистов, которые пытались вести стримы с мирных акций. В том числе, оператора ВВС Энди Смайта.
Около площади Победы и на Немиге начались очень жесткие стычки с ОМОНом. Смотреть эти видео слабонервным не рекомендуется.
Задержания продолжались на Немиге до полуночи. ОМОН, чтобы задержать злостных правонарушителей, даже зашел в ресторан быстрого питания.
Но люди не расходились. На Немиге начали скандировать «Позор!», «Уходи!».
Ах да, все это время был перекрыт не только проспект Независимости, но и станции метро «Октябрьская» и «площадь Победы». Около 22:00 власти также отключили освещение на части проспекта Независимости, Немиги на Романовской слободе.
А еще беларусы начали скандировать «Милиция с народом!»
К сожалению, их не услышали. На момент публикации известно, что за вечер в Минске было задержано минимум 130 человек.
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14 июня для многих выборы в Беларуси закончились: ЦИК не пропустил в бюллетень двух самых громких альтернативны кандидатов – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико....
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