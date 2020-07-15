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Ресторатор Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль: говорит, президент назвал его пи**расом

15.07.2020 06:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев записал ролик, в котором... вызвал Александра Лукашенко на дуэль. Что? Да! 

«Трое мужчин из вашей хоккейной раздевалки подтвердили, что это правда, – говорит Прокопьев, обращаясь к президенту. – Посмотрев мое видеообращение «Рестораторы, объединяйтесь!», вы, Александр Лукашенко, сказали развязно и громко следующие слова: «Пи**рас, это что он себе там позволяет?!» 

Как же мне теперь с вами быть? В моем обществе принято, что после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэль. У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ. 

Не посмотреть этого видео вы не сможете. Копию отправляю вашему личному пресс-секретарю и – для верности – во все СМИ. Если вы, Александр Лукашенко, предпочтете не извиняться, тогда – старый проверенный способ. Без понтов и уголовщины: три раунда в ринге по три минуты. Секунданты надежные, отлично знают и вас, и меня. Понимают в поединках. [Это] министр МВД Юрий Караев и бывший начальник ОМОНа Юрий Подобед. Я доверяю им достаточно, чтобы все по-честному и без подлостей.

Ответ приму лично от вас: устно или письменно. Сейчас полночь, вторник, 14 июля. Время пошло».

 
 
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Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев записал ролик, в котором... вызвал Александра Лукашенко на дуэль. Что? Да!  «Трое мужчин из вашей хоккейной раздевалки...
 
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