«Пресс можно накачать со смеху»: реакция бульдога на фокус развеселила сеть

Источник материала: ОНТ

Фитнес-тренер Кайл Карилет опубликовал в своем TikTok видео, на котором показал своей собаке фокус. Реакция пса развеселила интернет-пользователей, пишет портал ridus.ru.

Парень проделал трюк с исчезновением мячика. Французского бульдога этот фокус шокировал. Реакция питомца рассмешила комментаторов: «Забавный такой, так и пресс можно накачать со смеху», «Пес такой: „Ты видел? Ты записал? Сейчас все по камерам посмотрим“», «Если что, я тоже не понял, как он это сделал».

Видео набрало свыше 3,2 миллиона лайков.

ФОТО: iod.media

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