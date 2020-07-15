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На площади в Солигорске вчера задержали нескольких человек
15.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Во вторник, 14 июля, на главной площади Солигорска произошли задержания по меньшей мере шести человек. Об этом
Вечером в центре города было совсем немноголюдно. Однако как минимум две машины с сотрудниками милиции и ОМОН находились на площади.
На фотографии «Лидер-Пресс» попали несколько предполагаемых задержаний: сотрудники правоохранительных органов препровождали граждан в темные микроавтобусы. На снимках видно, как милиционеры уводят компанию из парня из двух девушек, а далее подходят и проводят в машину велосипедиста, который остановился у задерживаемой компании.
Также задержали мужчину в майке с гербом «Погоня».
Официальной информации о задержаниях пока нет.
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Во вторник, 14 июля, на главной площади Солигорска произошли задержания по меньшей мере шести человек. Об этом сообщает местное издание «Лидер-Пресс».
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