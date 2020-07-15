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На площади в Солигорске вчера задержали нескольких человек

15.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На площади в Солигорске вчера задержали нескольких человек

Во вторник, 14 июля, на главной площади Солигорска произошли задержания по меньшей мере шести человек. Об этом сообщает местное издание «Лидер-Пресс».

Вечером в центре города было совсем немноголюдно. Однако как минимум две машины с сотрудниками милиции и ОМОН находились на площади.

На фотографии «Лидер-Пресс» попали несколько предполагаемых задержаний: сотрудники правоохранительных органов препровождали граждан в темные микроавтобусы. На снимках видно, как милиционеры уводят компанию из парня из двух девушек, а далее подходят и проводят в машину велосипедиста, который остановился у задерживаемой компании.

Также задержали мужчину в майке с гербом «Погоня». 

Официальной информации о задержаниях пока нет.

На площади в Солигорске вчера задержали нескольких человек

На площади в Солигорске вчера задержали нескольких человек

На площади в Солигорске вчера задержали нескольких человек

На площади в Солигорске вчера задержали нескольких человек

 
 
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Во вторник, 14 июля, на главной площади Солигорска произошли задержания по меньшей мере шести человек. Об этом сообщает местное издание «Лидер-Пресс».
 
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