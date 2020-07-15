Потоки пешеходов и велосипедистов, заторы и перекрытия. Что происходило на столичных дорогах во время акций несогласия

Источник материала: Tut.by

Вечер 14 июля в Минске был очень громким. К вышедшим на улицы людям присоединились водители транспорта и велосипедисты, которые заполнили центр столицы: первые сигналили клаксонами, а вторые — дудками и велозвоночками. Ездить в этот вечер было тяжело всем. Мало того, что конец рабочего дня, так еще и многие улицы оказывались перекрытыми. AUTO.TUT.BY посмотрел, что происходило на столичных дорогах вечером после регистрации кандидатов.





Протестные променады велосипедистов этим летом уже не редкость для столицы. Например, в прошлый раз ГАИ останавливала участников пробега и составляла на них протоколы за то, что на двухколесном транспорте не было зеркал. Но в этот раз все было серьезней — велосипедисты ждали задержаний.





Сами они перед акций шутили: «А если пристегнуться к велику, в автозак затащат? А если к столбу?», «Поешьте хорошо перед выездом, а то неизвестно когда в следующий раз получится это сделать», «Я на работе подписал на всякий случай, за свой счет три дня, коллеги угарнули».





Около 19.00 из каждого района города к центру столицы направилась колонна велосипедистов. Многие старались сделать так, чтобы лицо их нельзя было опознать — надевали маску и темные очки.

— Надоело уже все, работаю на трех работах, на одной платят всего 400 рублей. Разве это нормально? Поэтому решила выехать сегодня, вот и сына с собой взяла, — рассказала женщина, которая готовилась к старту покатушек.





Велосипедисты из всех районов хотели встретиться на площади Якуба Колоса. Но к назначенному времени стало понятно, что потоки пешеходов и велосипедистов смешались — они двигались по проспекту вместе: хлопали, кричали, звонили в звонки. Многие ехали на каршеринговых велосипедах и самокатах.





Машины и мотоциклы, проезжающие мимо людей на тротуаре в поддержку протестующих начали сигналить. В результате получилось так, что весь проспект Независимости слился в единый звук.





Транспорта на улицах становилось все больше. Чтобы «прекратить безобразие», ГАИ перекрыла въезд на участок проспекта Независимости и улицы Немига. Из-за этого на прилегающих улицах движение стало настолько плотным, что машины ехали очень медленно и по-прежнему сигналили.

Больше всего людей AUTO.TUT.BY заметил на проспекте Независимости, возле главного входа в парк Горького. Рядом с пешеходами останавливались велосипедисты.





— Я не первый раз уже выезжаю на такую прогулку. Просто хочу выразить свое несогласие с тем, что происходит у нас в стране. Сначала ездила с колонной, а когда все разъехались — одна. Конечно, я боюсь, что меня могут задержать. С собой взяла паспорт, воду, портативное зарядное, теплую кофту, — рассказала 25-летняя Лида.

Некоторые велосипедисты взяли с собой в поездку детей, среди них были совсем малыши, которые сидели за родителем в детском кресле.





Конечно, с учетом летнего вечера не обошлось в центре Минска и без велосипедистов, который здесь оказались случайно и вообще не понимали, что происходит. Например, 13-летний мальчик оказался возле парка Горького совершенно случайно и очень испугался от того, что происходит: стоящих вдоль дорог автозаков, омоновцев в масках.

— Мы с папой катались, а потом разъехались. Я сейчас еду домой этой дорогой. Но мне здесь как-то непонятно и страшно, — пожаловался нам ребенок.





Ближе к 22.00 ОМОН начал задерживать людей в разных частях города. Не минула эта участь и велосипедистов: их затаскивали в автозак, а следом подавали велосипед. Примерно через час-полтора проспект в этом месте почти полностью освободили от протестующих. На тротуаре лишь остались стоять колобайки.





Однако, после этого пешеходы и велосипедисты переместились на улицу Немига. С улиц Янки Купалы и Богдановича туда пытались попасть автомобили и мотоциклы, но дорога была перекрыта ГАИ.

‍ Регулировщики направляли транспорт на другие направления, водителям это не нравилось и некоторые из них пытались прорваться на Немигу мимо инспекторов.