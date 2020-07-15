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Названы лучшие сейвы 17-го тура чемпионата страны по футболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола представила подборку лучших сейвов в матчах 17-го тура чемпионата страны.
В пятёрку вошли спасения ворот от Алексея Харитоновича из бобруйской «Белшины», капитана «Шахтёра» Александра Гутора, голкипера «Минска» Сергея Веремко, вратаря минского «Динамо» Евгения Помазана, а также Артёма Сороки из «Витебска». Следующий тур чемпионата Беларуси стартует в пятницу. Центральный поединок пройдёт в воскресенье в Гродно. «Неман», идущий на третьем месте, сыграет с лидером турнира солигорским «Шахтёром».
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Белорусская федерация футбола представила подборку лучших сейвов в матчах 17-го тура чемпионата страны. В пятёрку вошли спасения ворот от Алексея Харитоновича из...
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