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Названы лучшие сейвы 17-го тура чемпионата страны по футболу

15.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы лучшие сейвы 17-го тура чемпионата страны по футболу

Белорусская федерация футбола представила подборку лучших сейвов в матчах 17-го тура чемпионата страны.

В пятёрку вошли спасения ворот от Алексея Харитоновича из бобруйской «Белшины», капитана «Шахтёра» Александра Гутора, голкипера «Минска» Сергея Веремко, вратаря минского «Динамо» Евгения Помазана, а также Артёма Сороки из «Витебска». Следующий тур чемпионата Беларуси стартует в пятницу. Центральный поединок пройдёт в воскресенье в Гродно. «Неман», идущий на третьем месте, сыграет с лидером турнира солигорским «Шахтёром».

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Белорусская федерация футбола представила подборку лучших сейвов в матчах 17-го тура чемпионата страны. В пятёрку вошли спасения ворот от Алексея Харитоновича из...
 
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