Источник материала: Новости Волковыска

На территории Волковысского района фиксируется рост преступлений, связанных с хищениями денежных средств с карт-счетов граждан, размещающих объявления на интернет-сайте «Kufar.by» о продаже товаров.

Так, с продавцами обычно посредством переписки в приложении «Viber» связывается потенциальный покупатель, уточняет информацию о товаре, высказывает согласие на его покупку. При этом злоумышленник предлагает в счет оплаты товара осуществить перевод денежных средств на карт-счет продавца, уточняет данные банковской карты. После этого продавцу предоставляется интернет-ссылка, как правило, представляющая собой копию страницы интернет-банкинга банка-эмитента, либо службы доставки РУП «Белпочта» и сайта «Kufar.by». При переходе по ссылке продавцу предлагается заполнить форму заказа, указав свои данные и реквизиты банковской карты (номер, срок действия, cvv-код на оборотной стороне карты). После этого на абонентский номер держателя карты могут приходить коды подтверждения операций в виде смс-сообщений, которые злоумышленник просит также ему предоставить. Через непродолжительное время после предоставления информации с карт-счета списываются денежные средства. На территории Волковысского района в июне - июле 2020 года зафиксировано 7 аналогичных случаев. Злоумышленниками с карт-счетов граждан похищено более 500 рублей.

Группа по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ОВД Волковысского райисполкома напоминает основные меры по защите карт-счетов от хищения денежных средств злоумышленниками:

Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте весь перечень реквизитов Ваших банковских карт (номер, срок действия, трехзначный cvv-код на оборотной стороне карты), а также коды подтверждения операций. Для получения перевода достаточно информации о номере карты и сроке ее действия. Не переходите по интернет-ссылкам, предоставленным потенциальным покупателем товара, и не предоставляйте данные о своей банковской карте. При продаже товара постарайтесь осуществлять сделку непосредственно при физическом контакте с покупателем при передаче продукции. При использовании системы интернет-банкинга проверяйте факт использования подлинного интернет-сервиса путем изучения данных ссылки. При возникновении сомнений, осуществите вход на подлинный сайт банка и проверьте предоставленную покупателем ссылку с адресом системы интернет-банкинга оригинального сайта банка-эмитента на предмет идентичности.

Помните, что основанная цель злоумышленников состоит в получении реквизитов Вашей банковской карты под различными предлогами в целях хищения денежных средств.