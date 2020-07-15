«После болида Формулы 1 мало что впечатляет». Тест-драйв спортбайка Ducati вместе с Алесем Шуппо

Источник материала: Tut.by

Экстрим, приключения, постоянные вызовы самому себе — есть люди, которые не могут жить без адреналина. Алесь Шуппо уж точно. Поэтому когда нам для тест-драйва предложили один из самых быстрых мотоциклов в мире — Ducati Panigale V4, мы позвали Алеся на помощь в качестве тест-пилота. В редакции не нашлось желающих и умеющих справиться с двумя сотнями «лошадей» на 175 кг сухой массы.





Ощущения от Формулы 1 — это что-то запредельное

Доверить Алесю сесть в седло спорт-байка нам позволили два факта из его биографии. Алесь пилотировал болид Формулы-1 и уже больше 20 лет лет ездит на двухколесной технике самых разных классов. Опыт вождения формульного болида нас очень заинтересовал.

— Это была мечта детства, а на ее осуществление понадобился год. Именно столько длились переговоры с гоночной командой, которая предоставляет услуги аренды гоночных болидов. Я проехал за рулем самой мощной версии, с мотором V10, настроенным на 720 лошадиных сил. И это при массе болида 560 килограмм. Все самые экстремальные ощущения были потом. А сначала пришлось втиснуться в кокпит. Мой рост — почти 190 см, и это максимум, при котором физически можно влезть в болид, — вспоминает Алесь.

Кресло-ложемент отформовано из карбона. Оно настолько тесное, что на бедрах у Алеся остались синяки. Свободного пространства для лишних движений в кокпите нет совсем. Колени упираются в монокок, руки лежат на маленьком руле. В глубине монокока стопы ног нащупывают только две педали — газа и тормоза.

— То, что ты испытываешь за рулем формульного болида — ни с чем нельзя сравнить. Я ездил на очень быстрых мотоциклах, суперкарах и даже летал на истребителе. Но то, что может болид — нечто запредельное. Надо сломать свое сознание, когда мозг уже кричит «тормози!», а на самом деле машина держится на траектории. Самое сложно было — это сломать рефлекс сбрасывать скорость перед поворотом. Инструкторы нас учили — чем больше скорость, тем больше прижимная сила. Поэтому в поворотах безопаснее ехать не сто, а двести километров в час.

До 100 км/ч болид Формулы 1 разгоняется чуть больше, чем за секунду, а чтобы достигнуть скорости 300 км/, нужно всего 8 секунд. Двигатель раскручивается до максимальных 18 000 об/мин. Обороты холостого хода — 6000. Для тех, кто привык к автомобильным стандартам, цифры немыслимые.

Мотоцикл, который похож на игрушку. Только очень быструю





На вопрос о том, сколько стоило ему мечта проехать на болиде Формулы 1, Алесь отвечает народной мудростью: «Не дороже денег». Зато мы точно знаем стоимость мотоцикла, который протестировал Алесь. В Минске Ducati Panigale у официального дилера стоит почти 34 тысячи долларов. Цена хорошего нового автомобиля. Такова плата за технологии и сумасшедшую динамику Panigale V4.

— Я больше двадцати лет езжу на двухколесной технике. Когда мне было 12 лет, накопил на мопед, но родители так и не разрешили мне его купить. А вот другу — разрешили. И мы с ним тайком катались. Потом, в 16 лет, я записался в секцию мотокросса. А в 19 лет купил свой первый спортбайк — Honda CBR. Так что вся моя жизнь тесно связана с мотоциклами. Хотя сейчас я не так часто езжу и не провожу весь сезон за рулем мотоцикла. Тем не менее, имею возможность ездить на самых разных моделях и классах.



Говорят, что спидометр здесь показывает 299 км/ч, но в реальности мотоцикл может ехать быстрее

За рулем именно Ducati Алесь оказался впервые. Но признался, что это не самый мощный мотоцикл, которым ему приходилось управлять. Был опыт езды на шоссейном байке, подготовленном в Германии. Его даже обкатывали на Нюрбургринге. И все же возможности серийного спортбайка Ducati впечатлили Алеся.



Спортбайк Ducati Panigale легко разгоняется до 299 км/ч

— Panigale V4 — тоже очень серьезный аппарат. У него 214 л.с. на 175 кг сухой массы. Он «тянет» великолепно. Все же у него большой мотор 1100 «кубиков». Но на низких оборотах чувствуется небольшой провал. При этом когда едешь 60 км/ч на пятой передаче и начинаешь выкручивать ручку газа — мотоцикл резко и уверенно ускоряется. Даже не надо понижаться на две передачи вниз, мотор и так вытягивает.

Такие ощущения связаны с тем, что инженеры намеренно ограничили тягу мотора не первых трех передачах. Весь потенциал мотора раскрывается с четвертой передачи. Это сделано для того, чтобы сохранить уверенное сцепление с асфальтом при динамичных разгонах.



«На нем можно тормозить гораздо позже, чем ты ожидаешь»

— Задний тормоз показался немного «ватным», но не исключено, что это связано с настройками электроники в стандартном режиме движения. Можно выбрать и другие режимы — гоночный, спортивный. А вот что очень понравилось — так это суперчувствительный передний тормоз. Я даже не понял, где находится его предел. Оттормаживаешься за 200 метров до поворота и понимаешь — рановато. Торможу за сто метров — все равно еще запас есть.

В Беларуси нет гоночных трасс, но есть «клеверные» развязки, на которых можно оценить устойчивость в поворотах. Алесь остался доволен мотоциклом.



Ducati Panigale управляется легко, словно играючи

— Он очень сбитый, плотный. Его чувствуешь буквально кончиками пальцев. Привыкать пришлось к тому, что он управляется как игрушечный. Мне даже сложно объяснить это ощущение. То есть ты не сражаешься с мощным мотоциклом, а словно играешь в компьютерную игру — настолько все легко на нем делать. На любой скорости он словно понимает, что хочет сделать водитель. Нет ситуации, в которой тебе страшно. Ты всегда понимаешь, что выполнишь задуманный маневр.





Ducati Panigale V4 действительно напичкан страхующей электроникой почти как истребитель. Все же такая мощь требует электронной «узды». Для того, чтобы даже начинающий райдер смог обуздать этот мотоцикл, здесь есть несколько «ассистентов»: система ABS для поворотов EVO, противобуксовочная система Ducati Traction Control EVO 2, система контроля боковых скольжений Ducati Slide Control, система быстрого старта Ducati Power Launch, система быстрого переключения передач Ducati Quick Shift EVO 2, система управления торможением двигателем EVO, электронная подвеска. Есть даже система, страхующая от случайного «вилли» — электроника не дает мотоциклу при резком старте встать на заднее колесо.





— Получается, что Ducati Panigale при всей своей мощности и сумасшедшей динамике — вполне безопасный мотоцикл для пилота любого уровня. Тем не менее надо понимать, что законы физики не обманешь. И совсем выключать голову не стоит. Конечно, весь потенциал этого мотоцикла раскроется только на гоночном треке, но у нас его, к сожалению, нет. А ведь ребята могли бы не только выпустить там пар в гонке, но и научиться по настоящему пилотировать спортивный мотоцикл, понимать все его и свои возможности. Это бы могло сильно уменьшить количество тех, кто «учится» на дорогах общего пользования.

Никакие советы не помогут, пока не прочувствуешь все на тактильном уровне

Алесь вспоминает, что в молодости он тоже ездил небезопасно.

— Да о чем там думаешь в 19 лет? У нас было развлечение — кто быстрее доедет из пункта А в пункт Б. То есть, очевидно, к чему это приводит. Все это было не от большого ума. Были моменты, что и без шлемов катались. Я не горжусь этим. С другой стороны, не пройдя тот этап, не было бы той осознанности, что есть сейчас. А осознание пришло после того, как произошло несколько острых моментов, прямо вот на грани. Когда доли секунды отделяли тебя если не от трагедии, то от больших проблем. Наверное, ко мне осознание опасности пришло лет в 26−27.





Учитывая богатый опыт Алеся Шуппо, мы попросили его дать несколько советов тем, кто только собирается сесть за руль мотоцикла.

— Советы молодым ребятам? Я искренне хочу что-нибудь сказать, но понимаю, что это будут какие-то банальные вещи. И слова не дойдут так, как ощущения на тактильном уровне. Осознанность придет только с опытом. И понимание опасности скорее придет с опытом, а не с возрастом. Было бы здорово, если бы у тех, кто покупает мотоцикл, промелькнула мысль о том, что перед этим необходимо пройти хотя бы какую-то мотошколу. Чтобы им показали самые банальные вещи — как тормозить, как группироваться при падении. У меня были и есть хорошие наставники, чемпионы в различных гонках. И я до сих пор учусь чему-то.