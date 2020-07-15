Жители деревни под Минском узнали, что рядом с ними может появиться карьер. Вместо грибного леса

Источник материала: Tut.by

«Ради песчаного карьера хотят вырубить большой лесной массив прямо под Минском», — забили тревогу жители деревни Слобода. В подтверждение своих слов они предоставили документы, которые «случайно» попали им в руки — это договор о начале геологической разведки Западного участка месторождения песка «Слобода» и подготовке промышленной разработки. Кто и почему решил искать залежи песка в лесу, разбирался REALTY.TUT.BY.





Элитарный поселок у леса

Слобода находится в 8 километрах от Минска в Слуцком направлении. Это благоустроенный поселок с довольно дорогой землей. Участки под строительство здесь начали продавать в 2009 году. И не за дешево: некоторые уходили с аукционов по 40−60 тысяч долларов. Спрос на землю в этой деревне во многом обусловлен развитой инфраструктурой (есть все центральные коммуникации, асфальтированные дороги) и близостью к столице. Отличный бонус — довольно большой лесной массив в шаговой доступности.

В июле 2020 года владельцам загородной недвижимости стало известно о заключении договора на поиск, разведку и подготовку к промышленному освоению Западного участка месторождения песка «Слобода» для нужд ОАО «Белорусский цементный завод». Заказчик работ — Министерство архитектуры и строительства. Исполнитель — компания «Научно-производственный центр по геологии». В договоре, который в редакцию прислали жители поселка, даже цена указана — 262 800 рублей из республиканского бюджета.





Где будут искать песок?

К договору прилагалась еще и выкопировка карты, из которой стало понятно, где находится это самое месторождение песка — прямо под соснами. Место проведения геологоразведочных работ — земельный участок лесного фонда с кадастровым номером 623 600 000 001 001 472, расположенный между деревнями Слобода Самохваловичского сельсовета и Леонтьевичи Сеницкого сельсовета Минского района.





И все это не чья-то прихоть — разведка недр возле Слободы будет проходить в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016−2020 год». Цель — обеспечить сырьевыми ресурсами отечественные предприятия. В данном случае песок нужен для производства силикатных изделий — силикатного кирпича и ячеистого силикатобетона «Минским КСИ».

Такие перспективы совершенно не нравятся местным жителям: в округе лесов совсем не густо и многие покупали здесь участки, чтобы иметь хороший вид из окна.

Те, кто в Слободе живет давно, вспоминают, что о разведке этого месторождения песка — тогда для «Керамина» — заговаривали еще лет 10 назад, однако к активным действиям так и не приступили: здесь начали активно нарезать землю под строительство частных домов.





Теперь люди опасаются, что после георазведки начнется подготовка к промышленному освоению, лес вырубят и вместо него люди получат карьер в 100 метрах от домов. Поэтому они готовы к решительным действиям, чтобы навсегда закрыть вопрос.

— Надо помнить недавние горькие уроки Брестского аккумуляторного завода, — говорят жители Слободы. — Там люди опоздали, а мы обязаны справиться!

«Никто ничего не рубит»

Стоит отметить, что проведение георазведки еще не означает, что карьер будет организован именно на месте леса: песок могут искать и в других местах.

Кроме того, как объяснила заместитель генерального директора РУП «Научно-производственный центр по геологии» Галина Качанко, на сегодняшний момент их организация никаких работ в лесу возле Слободы не проводит. Она уверила, что сама георазведка не представляет опасности для леса и речи о прорубании просек не ведется.

В «Боровлянском спецлесхозе», под опекой которого находится этот лесной массив, заявили, что никаких разрешительных документов на проведение рубок учреждение не давало да и соответствующего решения райисполкома в адрес спецлесхоза не поступало — было дано лишь разрешение на проведение геологических изысканий.

Директор спецлесхоза Александр Миронович объяснил, что вырубка этого леса возможна только в одном случае: если территория будет изъята в установленном порядке и передана другому землепользователю. На сегодняшний момент эта земля находится в лесном фонде, поэтому сейчас здесь возможны мероприятия в виде рубок только в порядке ухода за лесом, лесохозяйственная деятельность не ведется.

Людей не спросили?

И тем не менее, обеспокоенные жители теперь подписывают открытое обращение в госорганы с просьбой обратить внимание на проблему. В нем говорится, что они не согласны с уничтожением лесного массива и превращением его в песчаный карьер.

«Считаем, что решение принято без проведения обязательных процедур общественного обсуждения, без учета мнения местных жителей и оценки воздействия на экологию, жизни и здоровье людей», — говорится в обращении.

Люди, поставившие свои подписи, предлагают следующее:

1. Приостановить работы по поиску, разведке и подготовке к промышленному освоению Западного участка месторождения песка между деревнями Леонтьевичи и Слобода Минского района.

2. Предоставить информацию о планах по использованию территории лесного фонда (земельный участок с кадастровым номером 623 600 000 001 001 472, расположенный между деревнями Слобода Самохваловичского сельсовета и Леонтьевичи Сеницкого сельсовета Минского района).

3. Провести общественные обсуждения возможности размещения места добычи песка на указанном выше участке и учесть мнения жителей по указанному вопросу.

Какой ответ получат жители Слободы и Леонтьевичей, мы узнаем в ближайшее время.