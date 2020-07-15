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В Витебске 15 июля откроют Полоцкий путепровод. Как теперь будет ходить транспорт

15.07.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске после открытия обновленного после реконструкции Полоцкого путепровода изменится движение общественного транспорта, сообщает горисполком.


Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Мост откроют для движения в 18 часов в среду, 15 июля. В этот день по путепроводу будут ходить только трамваи — №№ 6, 8, 9.

Автовокзал во время открытия путепровода будет работать, как обычно. Но возможны отклонения от расписания — до 10 минут.

С 5 часов утра четверга, 16 июля, мост откроют уже для всех видов транспорта. Но имейте в виду, что изменились схемы движения у многих автобусов:

  • № 1, 1-Тк «Ольгово — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Карла Маркса — предприятие «Витебскречтранс»
  • № 3, 3-Тк «СШ № 24 — поселок Тарный — улица Зеленогурская — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок»
  • № 7 «Поселок Тулово-1 — проспект Фрунзе — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — улица 2-я Заслонова — улица Сельская»
  • № 13 «Поселок Мишково — улица Титова — Полоцкий рынок — вокзал — улица Кирова — поликлиника имени Калинина»
  • № 14 «Микрорайон Медцентр — улица Чкалова — Московский проспект — улица Ленина — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — поселок Лужесно»
  • № 26А «Верховье — Руба — улица Гагарина — улица Ленина — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — поселок Лужесно»
  • № 33 «Улица Генерала Ивановского — Московский проспект — улица «Правды» — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Карла Маркса — Пролетарская площадь — Лучеса — проспект Строителей — улица Петруся Бровки — Московский проспект — улица Генерала Ивановского»
  • № 35 «Вокзал — улица Новый Быт — улица Ленинградская — поселок Лужесно (гимназия)»
  • № 38 «Улица Генерала Ивановского — Московский проспект — улица Петруся Бровки — проспект Строителей — Лучеса — Пролетарская площадь — улица Карла Маркса — Полоцкий рынок — вокзал — улица Кирова — улица «Правды» — Московский проспект — улица Генерала Ивановского»
  • № 43А «Микрорайон Бителево — поселок Кировский — улица Титова — Полоцкий рынок — вокзал — улица Кирова — улица Ленина — Московский проспект — улица Короткевича — улица Богатырева — микрорайон Билево-3»
  • № 44 «Вокзал — Полоцкий рынок — улица Карла Маркса — улица 39-й Армии — улица Ореховская»
  • № 55-Тк «Микрорайон Юг-7 — улица Чкалова — проспект Черняховского — улица Ленина — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — Лужесно (гимназия)»
  • 56-Тк «Микрорайон Юг-7 — улица Чкалова — Московский проспект — улица Ленина — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — Лужесно (гимназия)»
  • № 57-Тк «Микрорайон Медцентр — улица Чкалова — проспект Строителей — улица Петруся Бровки — улица Терешковой — проспект Фрунзе — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Титова — поселок Кировский»
  • № 59-Тк «Улица Генерала Ивановского — улица Актеров Еременко — Московский проспект — улица Ленина — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Карла Маркса — предприятие «Витебскречтранс»
  • № 64-Тк «Керамзитовый завод — улица Гагарина — улица Ленина — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — Тирасполь — база «Белбакалея»
  • № 66-Тк «Смоленский рынок — улица Ленина — проспект Фрунзе — улица Терешковой — проспект Строителей — проспект Черняховского — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — поселок Мишково»
  • № 75-Тк «Микрорайон Билево-3 — улица Богатырева — Московский проспект — улица «Правды» — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — поселок Васьковичи»
  • № 76-Тк «Микрорайон Билево-3 — улица Богатырева — Московский проспект — улица Терешковой — проспект Фрунзе — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — Лужесно (гимназия)
  • № 94-Тк «Улица Короткевича — поселок Тулово-1 — улица Берестеня — проспект Фрунзе — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Титова — улицы Сельские»
  • № 99-Тк «Микрорайон Медцентр — областная больница — Московский проспект — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Карла Маркса — предприятие «Витебскречтранс»
  • № 103-Ск «Микрорайон Медцентр — областная больница — Московский проспект — улица Кирова — вокзал — Полоцкий рынок — улица Ленинградская — поселок Лужесно»
  • троллейбуса № 13: «Микрорайон Фрунзе — проспект Фрунзе — вокзал — Полоцкий рынок — улица Титова».

Схема: voat.by

Автобус № 8 «Бителево — улица Титова — улица Зеньковой — вокзал — улица Герцена — предприятие «Витебскречтранс» отменен.

Трамвай № 4 «Проспект Фрунзе — Московский проспект — улица Титова» ходить не будет.

Конечная остановка «Полоцкий рынок» для автобусов №№ 3, 3-Тк, 77-Тк находится под путепроводом со стороны Полоцкого рынка.

Остановки трамваев «Вокзал» находятся на улице Космонавтов — перед ее пересечением с улицей Кирова. При движении к Полоцкому рынку — возле дома № 7, в сторону улицы Буденного — возле железнодорожного вокзала.

Остановки автобусов, троллейбусов «Вокзал» находятся: если ехать на Полоцкий рынок — то на улице Кирова возле дома № 4, а при движении к площади Свободы — на Привокзальной площади.

Автобусы не будут останавливаться на остановке «Вокзал» на улице Кирова в районе магазина «Изумруд».

Пригородные, междугородные и международные автобусы с Городокского и Полоцкого направлений будут проезжать через Полоцкий путепровод.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мост откроют для движения в 18 часов в среду, 15 июля. В этот день по путепроводу будут ходить только трамваи. С 5 часов утра четверга, 16 июля, мост откроют уже для всех...
 
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