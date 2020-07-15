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Ты с камерой - в камеру! Задерживать журналистов в прямом эфире - цель №1?

15.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время уличных акций 14 июля милиция и ОМОН целенаправленно задерживали журналистов.


Добро пожаловать! Автозаки в Минске / Еврорадио

В Минске журналистов Еврорадио Михася Ильина и Артёма Майорова задержали во время прямого эфира на площади Победы. Чуть позже в том же районе задержали журналистов Радио "Свобода" Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика.

Корреспондента TUT.by Алексея Судникова задержали на проспекте Независимости, но через несколько минут отпустили.

Внештатного журналиста газеты "Новы час" Артёма Ляву задержали возле Октябрьской площади. Позже задержали журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву, а также оператора Би-Би-Си Энди Смайта.

В Гомеле задержали съемочную группу сайта "Сильные новости" Надежду Пужинскую и Марину Дробышевскую, а также журналиста Юрия Глушакова.

В Бресте журналист TUT.by Стас Коршунов снимал задержания, тогда его стали выталкивать и заслонять камеру руками.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Во время уличных акций 14 июля милиция и ОМОН целенаправленно задерживали журналистов.
 
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