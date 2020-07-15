ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пандемия в мире: к утру 15 июля количество заразившихся - 13,29 миллиона человек

15.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте. По информации проекта, в мире заражены 13 290 153 человека.

Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончалось 577 980 инфицированных, более 7,3 миллиона человек выздоровели.



Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,9 миллиона человек), Индия (906,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (739,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (333,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте. По информации проекта, в мире заражены 13...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске завершена масштабная реконструкция Полоцкого путепровода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика