Spotify запустился в Беларуси. Сколько стоит подписка на сервис

Источник материала: Tut.by

Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Изображение: Spotify

Spotify используют более 286 миллионов человек во всем мире. Библиотека включает более 50 миллионов музыкальных композиций белорусских и иностранных исполнителей. Сервис доступен бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы.

Итак, сколько же стоит подписка? Spotify Premium открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4,99 доллара в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 7,99 доллара в месяц, может подключиться до 6 человек. Новый тариф Spotify Premium для двоих (6,49 доллара) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает «Микс для двоих» — автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. Spotify Premium для студентов доступен по цене 2,49 доллара в месяц.

Для сравнения: в США подписка на Spotify Premium стоит 9,99 доллара в месяц, тариф для семьи — 14,99, вариант для двоих — 12,99, и вариант для студентов — 5,99 доллара.

Вместе с выходом на белорусский рынок Spotify запускается еще в 12 странах — в Украине, Молдавии, Казахстане, России, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. С сегодняшнего дня сервис доступен на 92 рынках.

«Запуск сервиса на новых рынках позволит более чем 250 миллионам музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира в Spotify, а локальным исполнителям увеличить аудиторию поклонников в других странах, — сказал Густав Гилленхаммер, вице-президент компании по развитию новых рынков. — Сегодня — важный день в истории Spotify, поскольку мы открываем доступ к сервису для артистов и фанатов на 13 новых рынках, включая Беларусь. Мы видим в этом событии огромные возможности не только для Spotify, но и для развития мировой музыкальной индустрии в целом».

Что может предложить этот сервис: более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой локальных и международных исполнителей; персональные рекомендации новой музыки; возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Tinder, Google Maps, Xbox.

Также компания предлагает исполнителям специальную платформу, доступную в web версии и приложении, с инструментами, которые помогают отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени, изучать свою аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.