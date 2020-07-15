Я стыжусь своей болезни. Это нормально? Узнали у психолога

Источник материала: Tut.by

Из-за проблем со здоровьем люди часто испытывают неловкость. Но стыд — деструктивное чувство: так мы постоянно откладываем поход к врачу, и тем самым ухудшаем свое состояние. О том, чем опасен психологический дискомфорт, как с ним справиться и почему болеть не стыдно, мы поговорили с психологом Светланой Россохиной.



​Светлана Россохина — психолог, массажист, висцеральный терапевт (мануальная терапия внутренних органов) rossohin.by.

Какие болезни вызывают у людей чувство стыда?

Список заболеваний, которые вызывают у людей чувство стеснения, с каждым годом становится шире, отмечает Светлана Россохина. По мнению специалиста, причина этому — высокие стандарты, навязанные нам обществом.

— Если раньше люди стыдились говорить о болезнях, которые ассоциируются с аморальным поведением — ВИЧ, СПИД, туберкулез, гепатит С, потому что это однозначно вызывает порицание общества, сейчас все чаще их беспокоят заболевания, связанные с внешними дефектами — акне, псориаз, экзема, ожирение, стоматологические проблемы, — перечисляет психолог. — Потому что все вокруг говорят: у вас должна быть голливудская улыбка, идеальная кожа, стройная фигура. И когда человек не вписывается в эти стандарты, он начинает ощущать дискомфорт.

Впрочем, чувство стыда могут вызывать не только внешние недостатки, но и внутренние. К примеру, женщины нередко стесняются заболеваний, связанных с дисфункцией репродуктивной системы — поликистоза яичников, эндометриоза, миомы матки. Ведь в обществе принято: основная задача женщины — материнство. И все, что ему мешает, вызывает общественное порицание.





Мужчинам, в свою очередь, психологический дискомфорт доставляют «мужские» проблемы.

— Для мужчин очень важна сексуальная составляющая, — поясняет Светлана. — Поэтому они стыдятся заболеваний, связанных с мочеполовой системой — цистита, простатита, или локализованных «по соседству» с репродуктивными органами — например, геморроя. И, кстати, до последнего откладывают визит к тому же проктологу — тоже из-за общепринятых паттернов, согласно которым мужчина сильный и самостоятельный. Поход к специалисту в их понимании — не про самостоятельность, поэтому сама перспектива визита к врачу тоже вызывает стыд.

Если не заняться своевременным лечением таких проблем (например, геморроя на ранних стадиях), можно дойти до состояния, когда консервативное лечение уже не поможет, и придется решать проблему хирургическим путем.

Еще, дополняет эксперт, люди часто стесняются болезней, несвойственных их возрасту. К примеру, артриты, инсульты, инфаркты — все, что в нашем понимании связано со старостью, вызывает дискомфорт у молодежи.

— Ведь, по их представлениям, в 25 они должны быть молодыми, здоровыми и энергичными, — уточняет психолог. — А тут отклонение от стандарта: вроде молодой, но уже не слишком здоровый, и болею тем же, чем и моя 70-летняя бабушка. Значит, со мной что-то не так, а не так — это стыдно.

Стыдиться своего состояния — нормально?

Светлана отмечает, что чувство стыда за те или иные вещи взращивается в нас еще в детстве, когда родители говорят: нельзя так делать, это плохо и неправильно.

— Взрослые устанавливают для детей некие стандарты и тем самым прививают им ложную установку: я не такой, как все, значит, я неправильный. И когда у нас возникают проблемы со здоровьем, мы неизбежно сравниваем себя с другими: у всех кожа чистая, а у меня акне. Я не такой, как все, значит, неправильный.

Поэтому, по мнению эксперта, стыдиться — естественно: это чувство испытывают многие. Но принимать его за норму не стоит.





— Если человек не принимает себя таким, какой он есть, у него возникает внутренний конфликт, — поясняет Светлана. — Он замыкается в себе, оттягивает обращение к специалисту и тем самым ухудшает свое состояние — и физически, запуская заболевание, и психологически, ведь психосоматика может спровоцировать новые проблемы со здоровьем. Например, из-за сильного психоэмоционального напряжения могут возникнуть проблемы с сосудами — варикоз или геморрой. У меня был в практике такой случай: у пациентки не сложились отношения с коллегой на работе, это доставляло ей сильный психологический дискомфорт, она постоянно была напряжена. Из-за напряжения мышцы спазмировались, кровоснабжение нарушилось и проявились симптомы геморроя.

Как бороться со стыдом?

В первую очередь, считает Светлана, нужно понять и принять, что вы не есть болезнь.

— Мы нередко начинаем ассоциировать себя с заболеванием, говорим: я гипертоник, язвенник, невротик. Иными словами, сообщаем миру: я есть болезнь. Но вы — не болезнь, а личность. Постарайтесь воспринять проблему как естественную часть жизни. Ведь мы эксплуатируем свое тело, и оно имеет свойство изнашиваться. Точно так же, как любой другой сложный механизм. К примеру, автомобиль: вы же не стыдитесь того, что в вашей машине разрядился аккумулятор? Нет, вы вызываете эвакуатор, приезжаете на автосервис и решаете проблему. Перенесите это на себя: у вас что-то сломалось, но это временно, если я не побоюсь попросить помощи специалиста.





После этого, продолжает мысль психолог, важно принять, что вы не можете разбираться во всех сферах жизни — и в том, чтобы обратиться к специалисту, нет ничего стыдного.

— Стоматолог не может вылечить себе зубы сам, и идет на прием к коллеге. А, допустим, директор крупной компании не может приготовить борщ на уровне шеф-повара — и идет в ресторан. Обращаться за помощью к тому, у кого больше опыта и знаний, абсолютно не зазорно. Поймите: если есть желание решить проблему — снять симптомы, вылечить заболевание, нужно о ней с кем-то поговорить.

Эксперт отмечает, что не все могут принять свою болезнь и избавиться от страха самостоятельно: иногда человеку может понадобиться консультация психолога или психотерапевта. Как понять, нужно ли обратиться к подобному специалисту? Светлана дает такую рекомендацию: если вы находитесь в постоянном напряжении, и оно приносит вам дискомфорт, а в голове возникает мысль — это ненормально, должно быть иначе, пора к психологу.



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