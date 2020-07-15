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Кроссовер Ford Bronco Sport: без рамы, но с полным приводом в базовой версии

15.07.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое модельное семейство Ford Bronco помимо рамных внедорожников, о которых AUTO.TUT.BY уже рассказывал, включает также и кроссовер, обозначаемый приставкой Sport. И по части техники это совсем другая машина.


У Bronco Sport, как нетрудно догадаться, отсутствует рама — «легковая» платформа со стойками McPherson спереди и задней многорычажной подвеской тут в общем и целом унифицирована с новой Kuga и Focus четвертого поколения. В длину Bronco Sport достигает 4,39 м, ширина — 2,08 м, а между осями у автомобиля 2,67 м. В дорогих комплектациях дорожный просвет кроссовера достигает 22,4 см, но у версий попроще он скромнее — 19,8 см.


Салон «паркетника» без особых изысков и, в отличие от Bronco, рычага переключения передач здесь нет — все версии кроссовера располагают 8-ступенчатым «автоматом», для управления которым предусмотрен селектор в виде шайбы. В «базе» имеется 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса SYNC 3 и комплекс систем активной безопасности Co-Pilot360, а оснащение самых дорогих версий помимо всего прочего включает 6,5-дюймовый дисплей в комбинации приборов, контурную подсветку салона, кожаные сиденья и руль, аудиосистему B&O с 10 динамиками и резиновое покрытие пола багажника.


Под капотом базовой версии Bronco Sport — 1,5-литровая турбо-«тройка» семейства EcoBoost, развивающая 184 л.с. и 257 Нм крутящего момента. Более мощная альтернатива — турбо-«четверка» объемом 2 л с отдачей 248 л.с. и 372 Нм. В базовой комплектации есть полный привод с муфтой подключения задней оси, который у версий Badlands и First Edition дополнен блокировкой заднего дифференциала.


Как и у рамного Bronco, кроссовер располагает системами Terrain Management с семью различными ездовыми программами и Trail Control — это «круиз-контроль для бездорожья», позволяющий поддерживать минимальную скорость (до 32 км/ч).


В Америке продажи Bronco Sport начнутся уже этой осенью, уже озвучена и стартовая стоимость — 28 155 долларов (включая стоимость доставки).

 
 
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Новое модельное семейство Ford Bronco помимо рамных внедорожников включает также и кроссовер, обозначаемый приставкой Sport. И по части техники это совсем другая машина.
 
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