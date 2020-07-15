Нелегальный стрит-арт. Сколько стоят рисунки на стенах?

Источник материала: Вороновская газета





Коммунальные службы вместо необходимого благоустройства города восстанавливают испорченные вандалами объекты. Напомним, по законодательству росписи исторических зданий и историко-культурных объектов, памятников и общественных мест караются законом. Нередко местами для этого изобразительного искусства становятся остановки транспорта, подземные переходы, обелиски и надгробия. Фразы с ненормативной лексикой, разные изображения – это самое популярное правонарушение. По закону, вандалы оплачивают взыскания за нанесённый ущерб. Если их не удаётся найти, тогда коммунальные службы за счёт бюджетных средств восстанавливают испорченное городское имущество, сообщает «Гродно Плюс».





СЕРГЕЙ СЕМАШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ЖКХ:

— Один квадратный метр восстановления на фасаде жилого дома обходится в 100 рублей. Краску подобрать проходит с большими осложнениями, особенно, историческая часть города, где требуется кропотливая работа. Ремонт подземного перехода, его покраска составляет 3 тысячи рублей. В течение 7 или 10 дней этот переход опять приходит в ненадлежащее состояние, не трудно посчитать затраты.

Юридически вандализм рассматривается как «Хулиганство». В большинстве своём, по оценкам специалистов, с этим чаще всего попадаются подростки. По незнанию о том, что может быть рассмотрено как вандализм и в каких местах даже безобидные граффити станут серьёзным нарушением, а где они могут быть разрешены.

МАКСИМ БАЗЫЛЕНКО, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

— За умышленное уничтожение имущества предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Уничтожение либо повреждение имущества», если здание является культурной ценностью, то за его повреждение предусмотрено уголовная ответственность по статье 344 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Если данное преступление было совершено повторно, либо группой лиц, то санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Гродно Плюс