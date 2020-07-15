18 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома Григорян Артур Владимирович.
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На прямой телефонной линии — Артур Григорян
15.07.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
18 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома Григорян Артур Владимирович.
(Visited 4 times, 4 visits today)
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18 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
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