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На прямой телефонной линии — Артур Григорян

15.07.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

18 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома Григорян Артур Владимирович.

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18 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
 
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