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Названа причина смерти актрисы Наи Риверы

15.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская актриса Ная Ривера умерла от утопления в озере Перу в результате несчастного случая. Об этом говорится в заявлении судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния) по итогам проведенного вскрытия тела погибшей, передает РБК со ссылкой на телеканал Fox News.

Как говорится в заключении, состояние тела погибшей соответствует периоду времени, в течение которого оно находилось под водой. При этом вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания.

В заявлении добавляется, что на данный момент нет оснований полагать, что причиной смерти певицы могли стать алкоголь и наркотики. На этот вопрос эксперты смогут ответить по итогам токсикологической экспертизы.

Об исчезновении 33-летней Риверы стало известно 8 июля. Женщина отправилась на озеро Перу со своим четырехлетним сыном Джоси Холлисом Дорси, где арендовала лодку. Позже сына актрисы обнаружили на лодке, а его матери нигде не было.

Как сообщил сын актрисы, он решил поплавать с матерью. Вернувшись в лодку, он обнаружил, что его матери там нет. Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля.

Ная Ривера известна по роли Сантаны Лопес в сериале «Хор», который с 2009 года выходил на канале Fox. В нем рассказывается о жизни хора «Новые горизонты» вымышленной школы имени Уильяма МакКинли в городе Лайма, штат Огайо.

 
 
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Вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания.
 
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