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Грузовик и легковушка столкнулись в Калинковичском районе: потребовалась помощь спасателей

15.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в агрогородке Дудичи Калинковичского района. Об этом сообщили в МЧС.


Авария произошла утром 14 июля. Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись грузовик с прицепом и легковой Opel Vectra.


В результате ДТП в легковушке оказался заблокирован водитель. Из автомобиля мужчину при помощи специального инструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

 
 
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