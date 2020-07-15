Грузовик и легковушка столкнулись в Калинковичском районе: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в агрогородке Дудичи Калинковичского района. Об этом сообщили в МЧС.





Авария произошла утром 14 июля. Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись грузовик с прицепом и легковой Opel Vectra.





В результате ДТП в легковушке оказался заблокирован водитель. Из автомобиля мужчину при помощи специального инструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Водитель грузовика в аварии не пострадал.